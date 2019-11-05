Son Dakika Haberleri: 67 Burda'da Çocuklar Mutluluktan Uçuyor
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67 Burda'da Çocuklar Mutluluktan Uçuyor

7 saat önce

Zonguldak'ın eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 67 Burda AVM, minik ziyaretçilerini okulların ilk ara tatilinde 'Harika Kanatlar' ile buluşturuyor.

67 Burda'da Çocuklar Mutluluktan Uçuyor, System.String[]

Zonguldak'ın eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 67 Burda AVM, minik ziyaretçilerini okulların ilk ara tatilinde 'Harika Kanatlar' ile buluşturuyor.


Esas 67 Burda AVM, 15 -16 -17 Kasım tarihleri arasında sevilen çizgi film "Harika Kanatlar"ın maceraperest karakterleriyle çocukları, şarkılar ve oyunlarla dolu bir eğlenceye davet ediyor. Esas 67 Burda AVM ziyaretçilerinin ücretsiz katılım sağlayabileceği etkinlik, 15: 00,17: 00 ve 18: 00 seanslarında minik ziyaretçileri ile bulaşacak. Çocuklar, 'Harika Kanatlar' etkinliği ile gönüllerince eğlenirken, çocuk olmanın tadını Esas 67 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında çıkaracak.


Detaylı bilgiye Esas 67 AVM danışma noktasından ya da www.esas67burda.com internet sitesinden ulaşılabilecek. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:44 Kaynak: İHA
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