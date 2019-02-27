Son Dakika Haberleri: 67 Burda'dan 10 Kişiye 5 Bin Tl

67 Burda'dan 10 Kişiye 5 Bin Tl

57 dakika önce

Esas 67 Burda AVM'nin 10. yaşına özel Param Kart Kampanyası 28 Şubat' a kadar devam ediyor.

67 Burda'dan 10 Kişiye 5 Bin Tl, System.String[]
Esas 67 Burda AVM'nin 10. yaşına özel Param Kart Kampanyası 28 Şubat' a kadar devam ediyor. Esas 67 Burda AVM, 10. Yıla özel Param Kart Kampanyası ile şanslı 10 ziyaretçisine 5 bin TL hediye edecek.

Esas 67 Burda AVM, 10. yıla özel Param Kart Kampanyası ile ziyaretçilerine unutulmaz bir yıldönümü yaşatacak. 1 Aralık 2018 - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında Esas 67 Burda AVM, şanslı 10 ziyaretçisini bekliyor. Esas 67 Burda AVM'deki mağazalardan kampanya süresince aynı gün içinde toplamda 100 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler arasından 9 Mart tarihin de saat 14.00 de noter huzurunda yapılacak çekiliş ile belirlenecek 10 şanslı ziyaretçi 5 bin TL değerindeki hediye Param Kart'ın sahibi olacak. 28 Şubat Perşembe gününe kadar devam edecek kampanya kapsamında aynı gün içerisinde toplamda 100 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler hazırlanacak özel danışma bankosunda kaydını yaptırarak çekilişe katılma hakkını kazanacak. Esas 67 Burda AVM mağazalarından yapılan her 100 TL ve üzeri tutarındaki alışveriş ile 1 çekiliş hakkı kazanacak olan ziyaretçiler 5 bin TL kazanma şansı yakalayacak. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:14 Kaynak: İHA

Aralık, 28 Şubat, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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