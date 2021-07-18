67 ilde 'Mercan Hatıra Ormanı' oluşturuldu - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına karşı şiddetle mücadeleye ve kadının güçlenmesine simge olması için başlattığı 'Mercan Seferberliği' kapsamında 67 ilde 'Mercan Hatıra Ormanı' oluşturuldu, toplam 30 bin 450 fidan dikimi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 'Mercan Seferberliği' projesi başlattı. 8 Mart'ta kadına karşı şiddetle mücadeleye ve kadının güçlenmesine simge olması için başlatılan proje kapsamında şimdiye kadar 67 ilde 'Mercan Hatıra Ormanı' kuruldu. 67 ilde toplam 30 bin 450 fidan toprakla buluşturuldu.