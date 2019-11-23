Son Dakika Haberleri: 67'lik tenisçiye Hülya Avşar'dan maç daveti
Son Dakika Güncel 67'lik tenisçiye Hülya Avşar'dan maç daveti - Son Dakika

67'lik tenisçiye Hülya Avşar'dan maç daveti

6 saat önce

Toroslar Belediyesinin açtığı tenis kursuyla spora başlayan 67 yaşındaki Mersinli Durdu Lale'nin Hülya Avşar ile maç yapma hayali gerçek oluyor.

Toroslar Belediyesinin açtığı tenis kursuyla spora başlayan 67 yaşındaki Mersinli Durdu Lale'nin Hülya Avşar ile maç yapma hayali gerçek oluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 9 yaşındaki torunu Toprak ile tenis öğrenen Lale'nin "Tek rakibim Hülya Avşar" çağrısı sosyal medyada yankı buldu.

Lale'nin çağrısını duyan Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "O zaman sizi, torununuzla birlikte 8 Aralık'ta düzenlenecek Hülya Avşar Tenis Turnuvası'nın gösteri maçına davet ediyorum." ifadesini kullandı. Avşar'ın menajeri de Toroslar Belediyesine ulaşarak, Durdu Lale'yi etkinliğe davet ettiklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sporcusunun hayalini gerçekleştirdiği için Avşar'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Hülya Hanım'a gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Çocuk, genç, yaşlı herkesi sporla buluşturmak istiyoruz. İlçemizde spor adına ciddi adımlar attık. Kulüplerimizde yetişen sporcularımız, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında başarılar elde ederek bizlere övünç kaynağı oluyor."

67'lik tenisçiye Hülya Avşar'dan maç daveti

Hülya Avşar, Tenis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:44 Kaynak: AA
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