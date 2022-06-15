67 milyon TL'lik vurgunda 36 gözaltı - Son Dakika
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67 milyon TL'lik vurgunda 36 gözaltı

15.06.2022 18:47

Telefonda dolandırıcılık yöntemiyle 67 milyon TL'lik vurgun yapan çeteye yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Telefonda dolandırıcılık yöntemiyle 67 milyon TL'lik vurgun yapan çeteye yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Dolandırıcının 50 milyon TL dolandırdıkları kadını takibe aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, telefonda kendilerini polis ve savcı olduklarını söyleyerek kandıran çeteye karşı İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheli İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı.

İŞ İNSANI 6 AYDA 50 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin iş insanı Nevra K. isimli kadını 6 ay içerisinde toplam 50 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Nevra K.'nin evinde bulunan ziynet eşyalarını satarak şüphelilere verdiği öğrenildi. Dolandırıcıların aynı yöntemle Ceren A. isimli kadını da 1 milyon lirasını aldıkları belirlendi. Öte yandan, şüphelilerin farklı zaman dilimleri içerisinde toplamda 67 milyon TL'lik vurgun gerçekleştirdikleri öğrenildi.

DOLANDIRICILARIN KADINI TAKİP ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Olayla ilgili sorguların ardından görüntüleri inceleyen polis ekipleri, dolandırıcıların Nevra K. isimli kadının peşinden gittikleri görüntülere ulaştı. Öte yandan şüphelinin dolandırıcılık yöntemiyle kazandıkları lüks otomobil ve evlere polis tarafından el konuldu. Yetkililer, şu ana kadar 15 adet lüks araç, 8 milyon lira değerinde konut, benzin istasyonu, kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz tapusuna el konulduğu açıklandı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

67 milyon TL'lik vurgunda 36 gözaltı
67 milyon TL'lik vurgunda 36 gözaltı
67 milyon TL'lik vurgunda 36 gözaltı
67 milyon TL'lik vurgunda 36 gözaltı
67 milyon TL'lik vurgunda 36 gözaltı
67 milyon TL'lik vurgunda 36 gözaltı
67 milyon TL'lik vurgunda 36 gözaltı
67 milyon TL'lik vurgunda 36 gözaltı
67 milyon TL'lik vurgunda 36 gözaltı
67 milyon TL'lik vurgunda 36 gözaltı

YORUMLAR
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67 milyonluk vurgun; mağdurun dolandırıcılara para verdiği anlar 67 milyonluk vurgun; mağdurun dolandırıcılara para verdiği anlar 8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 36 gözaltı 8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 36 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 67 milyon TL'lik vurgunda 36 gözaltı - Son Dakika

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