"67. Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı" yazar Şermin Yaşar'ın oldu - Son Dakika

"67. Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı" yazar Şermin Yaşar'ın oldu

11.05.2021 14:31

Modern Türk hikayesinin önde gelen isimlerinden şair, öykü ve roman yazarı Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen "Sait Faik Hikaye Armağanı" sahibini buldu.

Modern Türk hikayesinin önde gelen isimlerinden şair, öykü ve roman yazarı Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen "Sait Faik Hikaye Armağanı" sahibini buldu.

Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle 67. kez düzenlenen yarışmada, yazar Şermin Yaşar ödüle değer görüldü.

Doğan Hızlan'ın başkanlığını üstlendiği Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Metin Celal, Prof. Dr. Murat Gülsoy ve Beşir Özmen'in yer aldığı jüri, 67. Sait Faik Hikaye Armağanı'nı "insan psikolojisinin karanlık yanlarını ustaca kurulmuş olay örgüleri ve ironik bir dille anlatmakta gösterdiği başarıdan dolayı" Şermin Yaşar'ın "Deli Tarla" adlı kitabına vermeyi kararlaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, Şermin Yaşar'ı tebrik ederek, ödüle ilişkin şunları kaydetti:

"Sait Faik edebiyat tutkusunun yanı sıra tam bir eğitim sevdalısıydı. Bizler de Darüşşafaka olarak, bir yandan onun da çok önemsediği 'eğitimde fırsat eşitliği' misyonumuzu sürdürürken, diğer yandan da bizlere emanet edilen değerlere sahip çıkmaya, bir 'kültürel emin' olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Kültürümüze ve geçmişimize sahip çıkmanın daha aydınlık bir geleceğe kavuşmanın ön şartı olduğuna yürekten inanıyoruz. Umuyoruz, daha nice yazarlarımız kazandıkları bu ödüllerle Sait Faik'in ayak izlerini takip edecek, ülkemizin kültürel gelişimine katkıda bulunacaklar. Bizler de Darüşşafaka olarak bu organizasyonun içerisinde yer almaktan her zaman büyük gurur duyacağız. Seçim sürecini titizlikle yürüten jüri üyelerimize ve bunun koordinasyonunu gerçekleştiren İş Kültür Yayınları'na da ayrıca teşekkür etmek isterim."

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürü Ahmet Salcan ise ödüle layık görülen Şermin Yaşar'ı ve yayıncısı Doğan Yayınlarını kutlayarak, "Sait Faik'in öykü bayrağı her yıl, daha da güçlü bir birikimle havalanıyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları olarak bu saygın ödüle katkı sağlamak bizler için bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Sait Faik Abasıyanık'ın annesi Makbule Abasıyanık tarafından 1955'te kurulan "Sait Faik Hikaye Armağanı", 1964'ten itibaren Darüşşafaka Cemiyetince veriliyor. Sait Faik'in vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içerisinde yazılmış en iyi hikayeyi seçiyor.

Her yıl yazarın vefat yıl dönümü olan mayıs ayında verilen armağanı geçen yıl, "Döngel Dünya" isimli kitabı ile Ethem Baran almıştı.

Şermin Yaşar hakkında

Yazar, 1982 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Eğitimini Türkiye'de alan ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan Şermin Yaşar, yine bu alanda yüksek lisansını tamamladı.

"Tarihi Hoşça Kal Lokantası", "Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu" ve "Gelirken Ekmek Al" isimli öykü kitaplarını Türk edebiyatına kazandıran Yaşar'ın ayrıca "Çok Hayal Kuran Çocuk", "Oyun Takvimi", "Dedemin Bakkalı", "Kuş Masalları" ve "Abartma Tozu" adlı çocuk kitapları bulunuyor.

Sait Faik Abasıyanık, İş Bankası, Edebiyat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '67. Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı' yazar Şermin Yaşar'ın oldu - Son Dakika


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