67. Sait Faik Hikaye Armağanı kısa listesi açıklandı - Son Dakika

67. Sait Faik Hikaye Armağanı kısa listesi açıklandı

16.04.2021 15:49
67. Sait Faik Hikaye Armağanı kısa listesi açıklandı, System.String[]

Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinin telif hakkını temsil eden Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen Sait Faik Hikaye Armağanı'nın sahibinin belirlenmesi için geri sayım başladı.

Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinin telif hakkını temsil eden Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen Sait Faik Hikaye Armağanı'nın sahibinin belirlenmesi için geri sayım başladı. Bu yıl 67'ncisi verilecek ödülün yönetmeliğinde 2019 yılında yapılan bir düzenlemeyle, öncelikle 10 kitaplık kısa bir listenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmişti. Doğan Hızlan başkanlığında, Hilmi Yavuz, Jale Parla, Nursel Duruel, Metin Celal, Murat Gülsoy ve Beşir Özmen'in belirlediği ön jüri, 89 kitap arasından seçtiği kısa listesini açıkladı.

Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına, her yıl bir öykücüye verilen armağan, annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz binlerce çocuğa tam burslu ve yatılı eğitim veren Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor. Armağan, 2012 yılından itibaren Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle veriliyor. Bu yılki Armağan'ın sahibi ise jürinin kısa listeye giren kitaplara ilişkin değerlendirmesi neticesinde, Sait Faik'in ölüm yıl dönümü olan 11 Mayıs'ta açıklanacak.

Sait Faik hikaye armağanı kısa listesi ise şöyle:

Ayşe Ünüvar (Hikayemin İncindiği Yerdeyim)

Ayşegül Devecioğlu (Arkası Mutlaka Gelir)

Emirhan Burak Aydın (Her Kabilenin Bir Endişesi)

Esra Erdoğan (Kocamın Adı Ağzımın Tadı)

Eyüp Aygün Tayşir (Sabitalem Mahallesi)

Figen Şakacı (Kesekli Tarla)

Neslihan Önderoğlu (Yakınlık Korkusu)

Nihan Eren (Hayal Otel )

Onur Akyıl (Açık Dövüş)

Şermin Yaşar (Deli Tarla)


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Sait Faik Abasıyanık, Darüşşafaka Cemiyeti, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 67. Sait Faik Hikaye Armağanı kısa listesi açıklandı - Son Dakika


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