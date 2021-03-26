67 spor kulübüne 182 bin TL yardım - Son Dakika

67 spor kulübüne 182 bin TL yardım

26.03.2021 13:45
67 spor kulübüne 182 bin TL yardım, System.String[]

Çukurova Belediyesi ilçede faaliyet gösteren 67 spor kulübüne toplam 182 bin TL yardımda bulundu.

Çukurova Belediyesi ilçede faaliyet gösteren 67 spor kulübüne toplam 182 bin TL yardımda bulundu. Hazırlanan sembolik çek Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin tarafından Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan'a verildi.

Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Başkan Soner Çetin, "Belediye olarak birçok konuda olduğu gibi sporda da öncü olmanın gururunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı. Salon sporlarına yardımda bulunan ilk belediye olduklarını ve bunu diğer belediyelerin izlediğini söyleyen Başkan Soner Çetin şöyle devam etti:

"Çukurova halkına sadece olağan belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yapmak yetmez. Sosyal belediyecilikte, kültür-sanatta, sporda da önemli işlere imza atmak gerekiyor. Adana'nın sporda iyi yerlere gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü spor gençleri kötü alışkanlıklardan uzat tutar. Geçmişte Adana her branşta önemli isimler yetiştirdi, başarılı takımlarla temsil edildi. Ben de sporun içinden gelen biri olarak Adana'nın eski başarılı günlerine dönmesini istiyorum."

Başkan Soner Çetin, ülke olarak takım sporları içinde en başarılı olduğumuz branşın voleybol olduğunu hatırlatarak, Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Liginde mücadele eden bir takım oluşturduklarını belirtti. Takımın bu yıl playoff'u kıl payı kaçırdığına dikkat çeken Başkan Soner Çetin, gelecek sezon başarılı olabilmek için hazırlıklara şimdiden başlandığını açıkladı.

"Amatör kulüplerin yanındayız"

Başkan Soner Çetin, amatör kulüp yönetimlerinin büyük fedakarlıklarla önemli bir iş yaptıklarını söyleyerek, "Hepiniz birer kahramansınız. Bizim verdiğimiz destek sadece çorbada sadece tuz oluyor. Asıl işi sizler yapıyorsunuz" dedi.

ASKF Başkanı Ahmet Bozan da, Başkan Soner Çetin için "Sporun Gülen Yüzü" ifadesini kullanarak, "Soner Çetin her zaman amatörlerin yanında oldu. Kendisi amatör kulüplerin en büyük destekçisidir. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa bizi kırmadı ve yardımcı oldu" şeklinde konuştu.

Pandemiden dolayı maçların oynanmadığını, antrenman yapılamadığını kaydeden Ahmet Bozan, böylesi zorlu bir dönemde Başkan Soner Çetin'in verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirtti.

Eski milletvekili, Adana Masa Tenisi İhtisas Kulübü Başkanı Kemal Sağ da amatör kulüplerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 182 bin liralık çek Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin tarafından ASKF Başkanı Ahmet Bozan'a teslim edildi.

Toplantıya ASKF yönetimi, amatör spor kulüpleri temsilcileri ve sporcular katıldı. - ADANA

67 spor kulübüne 182 bin TL yardım
67 spor kulübüne 182 bin TL yardım
67 spor kulübüne 182 bin TL yardım
67 spor kulübüne 182 bin TL yardım

Türk Lirası, Soner Çetin, Çukurova, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 67 spor kulübüne 182 bin TL yardım - Son Dakika Spor


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