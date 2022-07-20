67 YAŞINDA BAŞLADIĞI BOKSLA PARKİNSON'U NAKAVT EDİYOR - Son Dakika
Üye Girişi

67 YAŞINDA BAŞLADIĞI BOKSLA PARKİNSON'U NAKAVT EDİYOR

20.07.2022 12:12

ANTALYA'da emekli öğretmen Zerrin Tombuloğlu (67), 2 yıl önce Parkinson hastalığına yakalandı.

ANTALYA'da emekli öğretmen Zerrin Tombuloğlu (67), 2 yıl önce Parkinson hastalığına yakalandı. Hastalığın ilerlemesini durdurmak için 3 ay önce boksa başlayan, yüzde 80-90 oranında iyileşme kaydeden Tombuloğlu, Benim bir arkadaşım da bu hastalığı yaşıyor. Hiçbir spor aktivitesi yoktu. Şu an o tekerlekli sandalyede. Boks bu hastalığı iyileştiren bir spor dalı dedi.

Antalya'da yaşayan emekli öğretmen Zerrin Tombuloğlu, 2 yıl önce Parkinson hastalığına yakalandı. Parkinson hastalığının ilerlemesini önlemek ve iyileşmesine katkı sağlamak için araştırma yapan çocukları, anneleri Zerrin Tombuloğlu'nu boksa yönlendirdi. Etrafındaki arkadaşlarının dalga geçmesine ve yaşına aldırmayan Tombuloğlu, 3 ay önce boksa başladı. Elinde titreme ve belindeki duruş bozukluğuyla spora başlayan Tombuloğlu, yüzde 80-90 oranında iyileşme kaydetti. Artık spor yaşam şeklim oldu diyen Zerrin Tombuloğlu, diğer hastalara da sporu önerdi.

BOKSA BAŞLADIĞI İÇİN ARKADAŞLARI DALGA GEÇTİ

Zerrin Tombuloğlu, hastalığın ellerindeki titremelerle başladığını anlattı. Yürürken kamburunun çıkmasından dolayı eleştirildiğini söyleyen Tombuloğlu, Parkinson hastalığına yakalandıktan sonra kızının yurt dışı kaynakları araştırdığını belirtti. Parkinson hastası kişilerin tedavi amaçlı boks yaptığını öğrendiklerini söyleyen Tombuloğlu, Parkinson kas hastalığı olduğu ve denge problemi olduğu için, önce fizik tedaviye devam ettim. Sonra denemiş ve faydasını görmüş kişilerden dolayı ben de boksa başladım. Etrafımdaki arkadaşlarım epey dalga geçti. 'Ay senden korktuk artık. Yanına yanaşmayalım' dediler. Hiç düşünmediğim bir spor dalıydı, hiç aklıma gelmezdi. Dengeyi ve kas gelişimini oluşturan bir spor dalı olduğu için boksu tercih ettim. 3 aydır öğretmenimle çalışıyorum. Güzel çalışmalar yapıyoruz dedi.

'SPOR YAŞAM ŞEKLİM OLDU'

Spor sonrası ellerindeki titremelerin yok denecek kadar azaldığına dikkati çeken Zerrin Tombuloğlu, Spora başladıktan sonra o sorunlarım bitti. Titremem yok. Bazen çok heyecanlandığımda ara ara titremeler oluyor ama öncekine nazaran artık yok diyebilirim. Bu sporu yapmaktan mutluyum. Artık spor yaşam şeklim oldu. Yapabileceğim kadar yapacağım diye konuştu.

Diğer hastalara da spor yapmayı öneren Tombuloğlu, Benim bir arkadaşım da bu hastalığı yaşıyor. Özellikle hareketleri sınırlandı. Hiçbir spor aktivitesi yoktu. Şu an o tekerlekli sandalyede. Gözümün önündeki bir örnek bu. Hastaysan bu sporu yapmak zorundasın, yani spor yapmak zorundasın. Boks da bu hastalığı iyileştiren bir spor dalı dedi.

'ELİNDEKİ TİTREMELER YÜZDE 80-90 AZALDI'

Boks hocası ve milli sporcu Öznur Caner Şengel, daha önceden de Parkinson hastalarıyla çalıştığını belirterek, sporcusu Zerrin Tombuloğlu'un durumu hakkında bilgi verdi. Şengel, Zerrin hanımın Parkinson hastalığı başlangıç düzeyinde olduğu için bizimle iletişime geçip boks antrenmanlarına başladı. İlk başladığında sol elinde ara ara belirgin titremeler vardı. Yaklaşık 3 aydır boks yapıyoruz ve 3 ay sonra elindeki titremeler yüzde 80-90 oranında azaldı. Çoğu antrenmanda titreme görmüyoruz. Fiziki olarak güçlendi. Özellikle sırt, kol ve bacak kasları kısa sürede güçlendi. Kısa sürede güzel bir ilerleme kaydettik diye konuştu.

'HAREKET ETMEDİKLERİ İÇİN YATAĞA MAHKUM HASTALAR VAR'

İnsanların yaşı kaç olursa olsun sağlıklı bir yaşam için spor yapmayı öneren Öznur Caner Şengel, Parkinson hastalığıyla boksu yurt dışında çok fazla araştırmalar yapıldı. Parkinson, özellikle hareket gerektiriyor. Özellikle kaslarını güçlendirecekler ve günlük hayatlarına devam edebilecekler. Bizim 10 senelik Parkinson hastası olan sporcumuz var. Aktif bir şekilde günlük hayatına devam ediyor. 2-3 senelik Parkinson hastası olanlar da var. Hareket etmedikleri için şu an yatağa mahkumlar. İnsanlar eğer başkasının bakımına muhtaç olmak istemiyorsa hangi düzeyde olursa olsun bir şekilde spor yapmalı. Hayatı seviyorlarsa bir şekilde başlamalılar dedi.

YORUMLAR
500
Antalya'da hakkında 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Antalya'da hakkında 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Antalya'da 31 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı Antalya'da 31 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
Kaynak: DHA

Parkinson, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 67 YAŞINDA BAŞLADIĞI BOKSLA PARKİNSON'U NAKAVT EDİYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:15 Otobüs durağında bekleyen kadına cinsel organını gösteren FETÖ'den ihraç edilen eski polis tutuklanarak demir parmaklıkların arkasına yollandı
18:13 Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: 1500 dakika forma giyerse 17,5 milyon euro, giymezse 5 milyon euroya serbest kalabilecek
17:58 Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
17:37 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
17:14 Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
17:02 Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı
16:59 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi
16:48 AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 18:25:03. #1.13#
SON DAKİKA: 67 YAŞINDA BAŞLADIĞI BOKSLA PARKİNSON'U NAKAVT EDİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement