67 yaşındaki adam 3 gündür her yerde aranıyordu: Otomobiliyle göle uçmuş - Son Dakika
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67 yaşındaki adam 3 gündür her yerde aranıyordu: Otomobiliyle göle uçmuş

02.04.2022 13:45

Bursa'da yaşayan Alaettin Esmer adlı yurttaş, arkadaşlarıyla buluştuktan sonra kayıplara karışmıştı. Perşembe gününden beri haber alınamayan 67 yaşındaki Esmer'in otomobiliyle göle uçtuğu belirlendi, yaşlı adamın cesedi de otomobilden çıktı.

Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahallesi'nde oturan Alaettin Esmer, perşembe günü evden çıkıp arkadaşlarıyla buluştu. Arkadaşlarıyla bir süre zaman geçirdikten sonra yanlarından ayrılan Esmer'den bir daha haber alınamadı. Aile cuma günü durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi.

TEKERLEK İZLERİNİ TAKİP ETTİLER

Yapılan araştırmada Alaettin Esmer'in en son Behram Göleti yakınlarında görüldüğü tespit edildi. Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gölde ve çevresinde çalışma başlattı. Gölete doğru giden tekerlek izleri olduğunu saptayan jandarma, durumu Mudanya Jandarma Sahil Güvenlik ekiplerine iletti.

Kayıp olarak aranıyordu; göle uçan otomobilde cesedi bulundu

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sabah saatlerinde göle giren dalgıçlar, Esmer'in aracını gölde buldu. Aracın içerisinde ise Alaettin Esmer'in cansız bedenine ulaşıldı. Esmer'in cesedini dalgıçlar çıkardı.

Alaettin Esmer'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Hisarcık, Jandarma, Polis, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 67 yaşındaki adam 3 gündür her yerde aranıyordu: Otomobiliyle göle uçmuş - Son Dakika


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