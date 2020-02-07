67 yaşındaki kayıp kanocu denizde sürüklenirken kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 67 yaşındaki kayıp kanocu denizde sürüklenirken kurtarıldı - Son Dakika

67 yaşındaki kayıp kanocu denizde sürüklenirken kurtarıldı

6 saat önce

ABD'nin Florida eyaletinde 76 yaşındaki bir kanocu tek başına ulusal parkta kano gezisine çıktı.

67 yaşındaki kayıp kanocu denizde sürüklenirken kurtarıldı, System.String[]

ABD'nin Florida eyaletinde 76 yaşındaki bir kanocu tek başına ulusal parkta kano gezisine çıktı. Kendisinden 11 gün boyunca haber alınamayan kanocuyu polis, denizin ortasında sürüklenirken kurtardı. O anlar ise helikopter kamerasınca kaydedildi.

Florida eyaletinde bulunan Everglades Ulusal Park'a, 22 Ocak'ta tek başına kano gezisi için giden 67 yaşındaki kanocu Mark Miele'den 11 gündür haber alınamıyordu. Polis tarafından 4 gün sonra kanocuların genelde gittiği bir alanda, bir plastik çanta içinde cep telefonu ve cüzdanı bulunan Miele'nin cep telefonunun navigasyon uygulamasından son gittiği yerler tespit edildi. Polis kanocunun son bulunduğu yerlerden bir alan tespit etti ve arama çalışmaları başladı. Helikopterle yapılan aramalar sonucu Mark Miele, 3 Şubat'ta denizde sadece can yeleğiyle hareketsiz şekilde sürüklenirken bulundu. Polis yaptığı açıklamada kanocunun en az 2 gün suda kaldığını, susuzluk çektiğini ve vücut sıcaklığının düşmesi sonucu vücudunun uyuştuğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis helikopterinden uzak mesafe görüntüler

Deniz üstündeki kanocunun görüntüleri

Kurtarma botlarının kanocuya yakınlaşması

Kanocunun denizden çıkartılma görüntüsü


Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:37 Kaynak: DHA
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