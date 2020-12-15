Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İrfan Ayanoğlu'nun (68) cenazesi Karabük'te defnedildi.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören İrfan Ayanoğlu'nun cenazesi, Şirinevler Camisine getirildi.

Burada İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ayanoğlu'nun cenazesi Beşbinevler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Ayanoğlu'nun yakınları, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de katıldı.