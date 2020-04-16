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67 yaşındaki Osman amca emekli maaşının yarısını "Biz Bize Yeteriz Türkiyeyim" kampanyasına...
6 saat önce
67 yaşındaki Osman amca emekli maaşının yarısını "Biz Bize Yeteriz Türkiyeyim" kampanyasına bağışladı Hatay'ın Merkez Antakya İlçesi Cumhuriyet mahallesinde ikamet eden 67 Yaşındaki Osman Kutlu Emekli maaşının yarısını "Biz Bize Yeteriz Türkiyeyim" kampanyasına bağışladı.
67 yaşındaki Osman amca emekli maaşının yarısını "Biz Bize Yeteriz Türkiyeyim" kampanyasına bağışladı
HATAY - Hatay'ın Merkez Antakya İlçesi Cumhuriyet mahallesinde ikamet eden 67 Yaşındaki Osman Kutlu Emekli maaşının yarısını "Biz Bize Yeteriz Türkiyeyim" kampanyasına bağışladı.
Antakya'da ikamet eden 67 yaşındaki Osman Kutlu, Antakya İlçe Emniyet Amirliği ekiplerini arayarak "Biz Bize Yeteriz Türkiyeyim" kampanyasına emekli maaşının yarısını bağışlamak istediğini söyleyerek yardım istedi. Antakya İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Osman amcanın evine gelerek bağışlamak istediği parayı teslim aldı. Eve gelen Polis memuru ise bu duyarlı davranışından dolayı Osman amcaya teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:24 Kaynak: İHA
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