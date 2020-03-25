67 yaşındaki vatandaşın büryan talebi karşılandı - Son Dakika

Siirt'te, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, 67 yaşındaki kişinin büryan kebabı talebini yerine getirdi.

Siirt Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak vatandaşlara evde hizmet vermeyi sürdürüyor.

Merkez Afetevler Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Bakır'ın (67) 155 Polis İmdat hattını arayarak, kentin tescilli yemeklerinden büryan kebabı ve meyve talebinde bulunması üzerine ekipler harekete geçti.

Vefa Sosyal Destek Grubu, markete giderek Bakır'ın meyve ihtiyacını ardından da büryan salonuna giderek büryan kebabı alarak Bakır'a ulaştırdı.

Bakır, yaptığı açıklamada, devletin aldığı tedbirler kapsamında evden çıkmadığını söyledi.

Büryan kebabı talebinin ekiplerce karşılanarak kendisine ulaştırıldığını anlatan Bakır, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ekipler, İnönü Mahallesi'nde tek başına yaşayan Haci Erkaslan'ın da ihtiyaçlarını karşıladı.

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Haci Erkaslan adlı vatandaşımız yaptığı konuşmada, "Hoş geldiniz, safa geldiniz. Ben Devletime Kurban olayım. Ne kadar devletimizden memnunsak, Yüce Rabim de memnundur. Fakiri besleyen, askeri besleyen devleti besleyen Türkiye Cumhuriyeti'ne canım feda olsun Allah yardımcınız olsun." dedi.