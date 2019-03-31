Son Dakika Haberleri: 67 Yaşındaki Yaşlı Kadın Oyunu Kullanmak İçin Ambulans ile Geldi

67 Yaşındaki Yaşlı Kadın Oyunu Kullanmak İçin Ambulans ile Geldi

1 saat önce

Nevşehir'de 67 yaşındaki yaşlı kadın oyunu kullanabilmek için ambulans ile okula getirildi.

67 Yaşındaki Yaşlı Kadın Oyunu Kullanmak İçin Ambulans ile Geldi, System.String[]
Nevşehir'de 67 yaşındaki yaşlı kadın oyunu kullanabilmek için ambulans ile okula getirildi.

Nevşehir Kapucubaşı Mahallesinde ikamet eden 67 yaşındaki Saniye Karaduman oyunu kullanabilmek için Sağlık İl Müdürlüğü'ne müracaat etti. 112 ekipleri tarafından evinden alınan Saniye Karaduman oyunu kullanacağı 1117 nolu sandığın bulunduğu Cumhuriyet İlkokulu'na getirildi. Oyunu sedye üzerinde kullanan 67 yaşındaki Saniye Karaduman oyunu kullandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:35 Kaynak: İHA

Nevşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağır Yaralı Kadın Polisten Instagram İçin Fotoğraf Çekmesini İstedi Gamze Özçelik, Broşür Dağıtırken Rencide Edilen Yusuf Özoğul'a Destek Oldu Son Dakika! 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi Türkiye Sandığa Gitti! Sonuçlar Yine En Hızlı ve Anlaşılır Biçimde Haberler.com'da
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 16:12:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 67 Yaşındaki Yaşlı Kadın Oyunu Kullanmak İçin Ambulans ile Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]