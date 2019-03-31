67 Yaşındaki Yaşlı Kadın Oyunu Kullanmak İçin Ambulans ile Geldi

Nevşehir'de 67 yaşındaki yaşlı kadın oyunu kullanabilmek için ambulans ile okula getirildi.

Nevşehir'de 67 yaşındaki yaşlı kadın oyunu kullanabilmek için ambulans ile okula getirildi.



Nevşehir Kapucubaşı Mahallesinde ikamet eden 67 yaşındaki Saniye Karaduman oyunu kullanabilmek için Sağlık İl Müdürlüğü'ne müracaat etti. 112 ekipleri tarafından evinden alınan Saniye Karaduman oyunu kullanacağı 1117 nolu sandığın bulunduğu Cumhuriyet İlkokulu'na getirildi. Oyunu sedye üzerinde kullanan 67 yaşındaki Saniye Karaduman oyunu kullandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. - NEVŞEHİR

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