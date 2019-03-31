Son Dakika Haberleri: 67 Yaşındaki Yaşlı Kadın Oyunu Kullanmak İçin Ambulans ile Geldi

67 Yaşındaki Yaşlı Kadın Oyunu Kullanmak İçin Ambulans ile Geldi

53 dakika önce

- 67 yaşındaki yaşlı kadın oyunu kullanmak için ambulans ile geldiNEVŞEHİR - Nevşehir'de 67 yaşındaki yaşlı kadın oyunu kullanabilmek için ambulans ile okula getirildi.

67 Yaşındaki Yaşlı Kadın Oyunu Kullanmak İçin Ambulans ile Geldi, System.String[]
- 67 yaşındaki yaşlı kadın oyunu kullanmak için ambulans ile geldi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de 67 yaşındaki yaşlı kadın oyunu kullanabilmek için ambulans ile okula getirildi.
Nevşehir Kapucubaşı Mahallesinde ikamet eden 67 yaşındaki Saniye Karaduman oyunu kullanabilmek için Sağlık İl Müdürlüğü'ne müracaat etti. 112 ekipleri tarafından evinden alınan Saniye Karaduman oyunu kullanacağı 1117 nolu sandığın bulunduğu Cumhuriyet İlkokulu'na getirildi. Oyunu sedye üzerinde kullanan 67 yaşındaki Saniye Karaduman oyunu kullandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

Nevşehir, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağır Yaralı Kadın Polisten Instagram İçin Fotoğraf Çekmesini İstedi Gamze Özçelik, Broşür Dağıtırken Rencide Edilen Yusuf Özoğul'a Destek Oldu Şarkıcı Tuğba Ekinci, Oy Vereceği İsmi Açıkladı Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:23:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 67 Yaşındaki Yaşlı Kadın Oyunu Kullanmak İçin Ambulans ile Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]