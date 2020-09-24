670 milyon liralık dev projede ikinci ışık görüldü - Son Dakika

670 milyon liralık dev projede ikinci ışık görüldü

670 milyon liralık dev projede ikinci ışık görüldü Türkiye'nin en önemli güzergahları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesini İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim yolu hızla ilerliyor Proje kapsamında T3 tüneli ikinci tüpünde ilk ışık göründü Türkiye'nin en önemli güzergahları arasında yer alan...

670 milyon liralık dev projede ikinci ışık görüldü

Türkiye'nin en önemli güzergahları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesini İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim yolu hızla ilerliyor

Proje kapsamında T3 tüneli ikinci tüpünde ilk ışık göründü

ÇORUM - Türkiye'nin en önemli güzergahları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesini İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim yolunda ikinci ışık göründü.

670 milyon liraya mal olacak dev yatırım kapsamında T-3 tüneli ikinci tüpünde ilk ışığın görünmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, projenin 2021 yılında bitirilmesinin planladığını hatırlatarak, Kırkdilim yolundaki çalışmalar tamamlandığında sürücülerin konforlu bir şekilde bölgeden rahatlıkla ulaşımlarını sağlayacaklarını açıkladı.

Projenin büyük bir bütçeye sahip olduğunu vurgulayan Vali Çiftçi, "Allah devletimize zeval vermesin. Bu kadar büyük bir yatırım, önemli bir yatırım ancak devlet gücü ve imkanlarıyla yapılabilir. Bu yatırımlarda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ise, yatırımın 670 milyon liraya mal olacağını açıkladı.

Sadece Kırkdilim'de değil Mecitözü-Çorum, Çorum İskilip, Çorum-İskilip karayollarında da hummalı bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Ceylan, "2021 yılı sonunda Çorum'daki yol inşaatlarının yüzde 80 ila 90'nını bitirmiş olacağız" diye konuştu.

Pandemi sürecinde hükümetin, devletin büyüklüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan'ın liderliğini gördüklerini kaydeden milletvekili Oğuzhan Kaya, projenin 2021 yılında tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini ifade etti.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu da, Çorum ve ülkemiz adına önemli bir yatırım için bir arada olduklarını söyledi.

Kırkdilim projesinin aynı zamanda yeni Türkiye'nin ayak sesleri olduğunu dile getiren Kavuncu, dünya olağanüstü bir dönemden geçerken yatırımlar dip yaparken hamdolsun Türkiye lider ülke ilerleyişine hızla devam ettiğini belirtti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sadece tüneller ve yollar yapılmadığını, gönülden gönüle de yollar açıldığını ifade ederek, projenin hızlı şekilde devam ettiğini belirterek, hayırlı olmasını temenni etti.

2008-2011 yılları arasında Kırkdilim'deki yol genişletme çalışmaları yapılan Kırkdilim, 3 şeritli hale getirilmiş ve sürücüler için büyük kolaylık sağlanmıştı. Ancak bir süre sonra yamaçlardan düşen kaya parçaları tehlike oluşturmaya başlamış, zaman zaman yol trafiğe kapatılmıştı. Bunun üzerine bölgedeki ulaşım sorunun çözümüne yönelik tekrar çalışma başlatılarak Kırkdilim'in tünellerle geçilmesi için proje hazırlandı.

'Adını yol üzerindeki 40 virajdan alıyor'

Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim'de sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda T1 tünelinin uzunluğu bin 389 metre, T2 tünelinin uzunluğu bin 149 metre, T3 tünelinin uzunluğu da bin 553 metre olmak üzere üç ayrı tünel yapılacak.

'670 milyon liraya mal olacak'

Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen Kırkdilim'deki proje 670 milyon liraya mal olacak. Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan aynı zamanda da Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan Kuzey-Güney aksının önemli parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor. Sürücülerin adeta korkulu rüyası olan aynı zamanda Kuzey-Güney aksının önemli bir ayağını oluşturan Kırkdilim'de projenin tamamlanmasıyla ulaşım daha rahat ve konforlu bir şekilde sağlanacak.

670 milyon liralık dev projede ikinci ışık görüldü

Milletvekili, İç Anadolu, Türkiye, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 18:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 670 milyon liralık dev projede ikinci ışık görüldü - Son Dakika Ekonomi


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