670 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 670 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika

670 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

6 saat önce

Gaziantep'te 670 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 670 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, vatandaşların daha sağlıklı çevrede yaşaması ve uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla, başta narkotik ve asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesine ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, 670 polisin katılımıyla, daha önceden belirlenen adreslere, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 36 ikamet, 46 umuma açık yer, bin 150 araç ve 2 bin 290 kişinin üzerinde yapılan aramada, 1 kilo 700 gram metamfetamin, 1 kilo 200 gram eroin, 800 gram esrar, 260 gram sentetik uyuşturucu, bin 350 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 6 tabanca ve 2 kalaşnikof ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

670 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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