68 adet cins köpek Keçiören Belediyesi'nin korumasına alındı - Son Dakika

68 adet cins köpek Keçiören Belediyesi'nin korumasına alındı

04.12.2020 11:30
68 adet cins köpek Keçiören Belediyesi'nin korumasına alındı, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Uyanış Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında uygun olmayan şartlarda yetiştirilen çeşitli cinsten 68 köpeğin Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakım ve tedavi altında olduğunu belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Uyanış Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında uygun olmayan şartlarda yetiştirilen çeşitli cinsten 68 köpeğin Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakım ve tedavi altında olduğunu belirtti. Başkan Altınok, "Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz ihbar üzerine söz konusu adrese gidiyor ve uygun olmayan ortamda 68 tane cins köpeğin var olduğunu görüyorlar. Köpekler şu anda emin ellerde. Bakım ve tedavilerini tamamladıktan sonra köpekleri sahiplendireceğiz" dedi.

Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Altınok, "Keçiören Uyanış Mahalle sakinlerimizin ihbarı üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz bir binanın bodrum katında 68 adet cins köpeği tespit etti. Daha sonra ihbar edilen adrese giderek bu köpeklere el koydu. Köpekler iyileştirme merkezimizde gözetim altında" ifadelerini kullandı.

"Sağlıklarıyla ilgili herhangi bir sıkıntı görünmüyor"

Altınok, söz konusu köpeklerin sağlık durumuna ilişkin de bilgiler vererek şunları aktardı:

"Bir mahallemizden gelen ihbar üzerine yetkililerimiz gidiyor ve bakıyor ki uygun olmayan ortamda 68 tane köpek var. Anlaşılan şu ki, bu köpekler uygun olmayan ortamda ticari amaçla yetiştiriliyor. Hayvanların eziyet çektirilerek yetiştirildiğine ilişkin iddialar da var. Biz de Keçiören Belediyesi olarak bakanlığımızla birlikte harekete geçtik bu masum canlılarımızı bulundukları ortamdan alarak bakım ve tedavilerine başladık. Hayvanların temizliğini ve gıda takviyelerini de yapacağız. Daha sonra da köpekler sahiplendirilecek ve isteyen vatandaşlarımıza verilecek. Şu anda veteriner arkadaşlarımız köpeklerimizi gözetim altında tutuyor, sağlıklarıyla ilgili herhangi bir sıkıntı görünmüyor."

"Rapor bekliyoruz"

Köpeklerin ses tellerinin kesildiğine ilişkin iddialara ve köpekleri uygun olmayan ortamda yetiştiren şahıslara verilecek olan cezai müeyyidelere ilişkin de Altınok, "Seslerinden şüphe duyulan 4 köpeğimizi kontrol amaçlı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderdik. Bu soruya net cevap vermek için üniversitemizden gelecek olan raporu bekliyoruz. Köpek yetişricilerine verilecek olan ceza ve gerekli yasal işlemleri yapmak bakanlığımızın sorumluluğundadır" dedi.

El konularak Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 68 adet köpeğin sayı ve cinsleri şöyle:

"12 kahverengi poodle, 10 maltese terrier, 7 şitsu, 5 chihuahua, 2 anne chihuahua, 7 yavru chihuahua, 5 anne maltese terrier, 20 yavru maltese terrier." - ANKARA

68 adet cins köpek Keçiören Belediyesi'nin korumasına alındı
68 adet cins köpek Keçiören Belediyesi'nin korumasına alındı
68 adet cins köpek Keçiören Belediyesi'nin korumasına alındı
68 adet cins köpek Keçiören Belediyesi'nin korumasına alındı
68 adet cins köpek Keçiören Belediyesi'nin korumasına alındı

Rehabilitasyon Merkezi, Keçiören, ihbar, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 68 adet cins köpek Keçiören Belediyesi'nin korumasına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şoför tarafından darbedildiğini iddia eden yaşlı kadının yalanını kameralar ortaya çıkardı CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak "Parkurda.com" yerli sanayiciye fason iş buluyor! Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi
Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım         
11:06
Balıkesirspor'da koronavirüs vakaları 19'a ulaştı, ligde 2 maç ertelendi Balıkesirspor'da koronavirüs vakaları 19'a ulaştı, ligde 2 maç ertelendi         
10:59
Sivasspor gruptan çıkamazsa Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılamayacak Sivasspor gruptan çıkamazsa Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılamayacak         
10:39
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz gazetesine haber oldu: Erdoğan tedirginliği var İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz gazetesine haber oldu: Erdoğan tedirginliği var         
10:12
Kendisini reddeden kadını, üvey babasıyla birlikte olduğunu duyunca benzin döküp yaktı Kendisini reddeden kadını, üvey babasıyla birlikte olduğunu duyunca benzin döküp yaktı         
10:05
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar         
09:54
Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü         
09:45
Koronavirüsü atlattıktan 10 gün sonra kısmi felç olan hasta: Çok tehlikeli bir hastalık Koronavirüsü atlattıktan 10 gün sonra kısmi felç olan hasta: Çok tehlikeli bir hastalık         
09:33
Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak         
09:25
Gaz şikayetiyle gitti, karnından çıkan doktorları bile şaşırttı: 3 yenidoğan bebek büyüklüğünde Gaz şikayetiyle gitti, karnından çıkan doktorları bile şaşırttı: 3 yenidoğan bebek büyüklüğünde         
08:33
ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı         
03:23
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katil zanlısı hastanede öldü Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katil zanlısı hastanede öldü         
00:09
Pınar Altuğ, Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!         
22:40
Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı         
22:16
Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi         
17:29
Koronavirüs öksürüğü ile grip öksürüğü nasıl ayırt edilir? Uzman isim anlaşılır bir dille özetledi Koronavirüs öksürüğü ile grip öksürüğü nasıl ayırt edilir? Uzman isim anlaşılır bir dille özetledi         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 11:52:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 68 adet cins köpek Keçiören Belediyesi'nin korumasına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei