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68 adet suç kaydı olan iki kadın hırsız, içi para dolu çelik kasayı çaldı - Son Dakika

68 adet suç kaydı olan iki kadın hırsız, içi para dolu çelik kasayı çaldı

24.08.2021 10:15

Kağıthane'de bir evi soymak isteyen iki kadın, içi para dolu olan çelik kasayı kucaklayarak evden çıkarmaya çalıştı. İlk denemede başarısız olan hırsızlar, düşe kalka çelik kasayı alıp kaçmayı başardı. Aynı siteye yeniden gelen hırsızlar, bu kez suçüstü yakalandı. Kadın hırsızın 68 adet suç kaydı olduğu ve 30 suçtan firari olarak arandığı ortaya çıkarken, hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Mega kentte yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Polis Merkezi Amirlikleri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla suçları aydınlatmada daha etkin ve aktif hale getirildi. Bu kapsamda Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde önceki hafta Pazartesi günü meydana gelen bir ilginç bir hırsızlık olayını aydınlattı.

İKİ KADIN HIRSIZ, ÇELİK KASAYI EVDEN ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Hasan Ş. isimli şahsın evini gözüne kestiren kadın hırsızlar, şahsın evde çıkacağı anı beklemeye başladı. Hasan Ş.'nin evden çıktığını gören iki kadın hırsız, eve girerek gardıropta, içinde 12 bin Euro, 35 bin dolar ve bir miktar altın bulunan çelik kasayı çalarak evden çıkmaya çalıştı.

Haltercileri aratmayan kadın hırsız! Düştü kalktı yine de çelik kasayı çalmayı başardı

YERE DÜŞTÜ, AYAĞA KALKIP TEKRAR KASAYI KUCAKLADI

Kasayı güçlükle binadan aşağıya indiren hırsızlardan bir tanesi, kasayı kucaklayarak götürmeye çalıştı. Arkadaşı kapıyı açarken, kadın hırsız ise sakatlanma pahasına kasayı kucağına aldı. Bu sırada kasanın ağırlığından dolayı dengesini kaybederek yere düştü. Buna rağmen kadın hırsız ayağa kalkarak kasayı tekrar kucağına alıp binanın bahçesinden çıkıp kayıplara karıştı.

SOYULDUĞUNU ANLAYAN EV SAHİBİ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Ev sahibi Hasan Ş. eve gelip gardırobu açınca, kasanın yerinde olmadığını fark ederek hayatını şokunu yaşadı. Neye uğradığını şaşıran Hasan Ş. hemen polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, şahısların kimliklerini belirlemek için güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızların ticari taksiye binerek olay yerinden kaçtıklarını ve Başakşehir Şahintepe Mahallesinde boş bir tarlanın olduğu yerde indiklerini tespit etti.

HIRSIZLAR, AYNI SİTEYE BİR KEZ DAHA GELDİ

Güvenlik kamerası incelemeleri sırasında hırsızların aynı siteye tekrardan geldiklerini belirleyen polis ekipleri, sitenin önünde beklemeye başladı. Hırsızların tekrar eve girmeye çalıştığı sırada harekete geçen polis ekipleri, hırsızları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Haltercileri aratmayan kadın hırsız! Düştü kalktı yine de çelik kasayı çalmayı başardı

KASA HIRSIZI, 30 SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen hırsızların Pınar U. ve Fatma F. olduğu tespit edildi. Emniyet kayıtlarında P.U.'nun 68 adet suç kaydının olduğu 30 suçtan da faili firar olarak arandığı belirlendi. Hırsızların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Kağıthane'de kadının içi para dolu kasayı sakatlanma pahasına kucaklayıp çaldığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, kadının kasayı kucakladığı, daha sonra dengesini kaybederek yere düştüğü, buna rağmen ayağa kalkarak kasayı kucağına alıp gittiği görülüyor.

68 adet suç kaydı olan iki kadın hırsız, içi para dolu çelik kasayı çaldı

Polis Merkezi, Kağıthane, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 68 adet suç kaydı olan iki kadın hırsız, içi para dolu çelik kasayı çaldı - Son Dakika


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