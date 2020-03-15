68 Aksaray Belediye Spor: 0-4

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Feridun Daldaş (xx), Harun Öztekin (xx), Çağrıcan Pazarcıklı (xx)

MANİSASPOR: Kubilay (x) - Muammer (xx), Caner (x), Mert Bostancı (x), Cevdet (x) (Dk. 85 Bilal), Yusuf (xx), Halit Can (x) (Dk. 61 Gökhan x), Berk (xx), Mert Uygun (x) (Dk. 78 Orkun x), Barış (xx), Emir (x)

68 AKSARAY BELEDİYE SPOR: Gökhan (xx) - Serhat (xxx), Fuat (xx), Ömer (xx), Enes (xxx), Recep (x) (Dk. 52 Hikmet xx), İlyas (xx) (Dk. 61 Muhammet xx), Burak (xx), Vehbi (xx), Yusuf (xx), Muzaffer (xx) (Dk. 78 Mustafa xxx)

GOLLER: Dk. 35 (P) ve Dk. 69 Enes, Dk. 79 ve Dk. 82 Mustafa ( Aksaray Bld)

SARI KARTLAR: Caner, Emir, Kubilay, Berk ( Manisaspor ), İlyas, Burak (Aksaray Bld)KIRMIZI KART: Dk. 45 Caner (Manisaspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta amatör kümeye düşmesi daha önce kesinleşen Manisaspor evinde Play-Off hattında yer alan 68 Aksaray Belediye Spor'a 4-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 35'inci dakikada penaltıdan ve 69'uncu dakikada Enes, 79'uncu ve 82'nci dakikalarda Mustafa kaydetti. Ev sahibi ekipte Caner, 45'inci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla 3'üncü basamaktaki yerini koruyan Aksaray temsilcisi puanını 50'ye çıkarırken, üst üste 8'inci yenilgisini alan son sıradaki Manisaspor sıfır puanda kaldı.