68 Aksaray Belediyespor: 0-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor 68 Aksaray Belediyespor: 0-1 - Son Dakika Spor

68 Aksaray Belediyespor: 0-1

6 saat önce

STAT: İsmail OğanHAKEMLER: Furkan Aksuoğlu (xx), Zafer Gayretli (xx), Sedat Uçar (xx)SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xx)- Taner (xx), Alican (x), Sinan (x) (Dk.64 Cenk x), Ahmet (x), Abdurrahman (xx), Doğancan (xx) (Dk.72 Fatih Aynacı x), Erdi (xx), Atakan (xx), Abdulsamet (xx), Güven (x) (Dk.

68 Aksaray Belediyespor: 0-1, System.String[]

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu (xx), Zafer Gayretli (xx), Sedat Uçar (xx)

SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xx)- Taner (xx), Alican (x), Sinan (x) (Dk.64 Cenk x), Ahmet (x), Abdurrahman (xx), Doğancan (xx) (Dk.72 Fatih Aynacı x), Erdi (xx), Atakan (xx), Abdulsamet (xx), Güven (x) (Dk.79 Fatih Aktan x)

68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Gökhan (xx)- Serhat (xx), Fuat (xx), Ömer (xx) (Dk.87 Vehpi x), Berkay (xx) (Dk.74 Recep x), Enes (xxx), Emre (xxx), Serkan (xx), Hakan (xx) (Dk.62 Taha x), İbrahim (xx), Yusuf (xx)

GOL: Dk.83 Enes (P) (68 Aksaray Belediyespor)

SARI KARTLAR: Alican, Taner, Sinan (Serik Belediyespor) - Gökhan, Berkay, İbrahim (68 Aksaray Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Serik Belediyespor sahasında 68 Aksaray Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

82'nci dakikada gelişen 68 Aksaray Belediyespor atağında Serik Belediyespor ceza sahası içerisinde ikili mücadelede top Abdurrahman'ın eline çarpınca orta hakem penaltı noktasını gösterdi.

83'üncü dakikada penaltıyı kullanan Enes takımını öne geçirdi: 0-1.

Maçta başka gol olmayınca 68 Aksaray Belediyespor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

MAÇ SONU OLAY ÇIKTI

Maçtan sonra 68 Aksaray Belediyesporlu futbolcu ve yöneticiler, kale arkasındaki taraftar grubunun yanına giderek galibiyet sevincini kutladığı sırada, Serikli bazı taraftarlar tepki gösterdi. Bunun üzerine iki taraftar grubu arasında karşılıklı atışmalar başladı. Sonrasında birbirlerine taş atan taraftar grubunun arasına giren polis müdahale etti. Taraftar grupları arasındaki kavga ve atışma büyüyünce polis havaya ateş açarak grupları dağıtmak istedi. Olayların devamı üzerine bu kez polis taraftar grubuna biber gazıyla müdahalede bulundu. Biber gazından ve taşlardan yara alan bazı taraftarlar polis ekipleri tarafından futbol sahasının ortasına alındı. Yaralı ve gazdan etkilenen taraftarlara burada ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Olayların yatıştırılmasının ardından polis taraftar grubunu otobüslerine bindirerek güvenlik kordonu altında şehir dışına kadar götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ambulansa götürülen taraftarlar

Polisten görüntüler

Gazdan etkilenen taraftarlardan görüntüler


- Antalya
Aksaray, Fatih, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:10 Kaynak: DHA
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