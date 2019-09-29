Son Dakika Haberleri: 68 aksaray belediyespor: 0-2
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68 aksaray belediyespor: 0-2

1 saat önce

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Can Öztekin (xx), Göker Erel (xx)Cİ GROUP BUCA: Ceyhun (x) - Fuchs (x) (Dk. 78 Tayfur x), Ahmet (xx), Gökhan Köseoğlu (xx), Erhan (x), Nihat (x), Mustafa (x) (Dk. 59 İsa x), Cafercan (x) (Dk.

68 aksaray belediyespor: 0-2, System.String[]

STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Can Öztekin (xx), Göker Erel (xx)
Cİ GROUP BUCA: Ceyhun (x) - Fuchs (x) (Dk. 78 Tayfur x), Ahmet (xx), Gökhan Köseoğlu (xx), Erhan (x), Nihat (x), Mustafa (x) (Dk. 59 İsa x), Cafercan (x) (Dk. 68 Enes x), Cuma (xx), Gökhan Erdöl (x), Berke (x)
68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Barış (xxx) - Fuat (xx), Enes (xxx) (Dk. 72 İbrahim Koca xx x), İlyas (xxx), Emre (xx), İbrahim Konuksever (xxx), Serhat (xxx), Berkay (xxx), Hakan (x) (Dk. 49 Yusuf x), Bora (xxx), Taha (xx) (Dk. 81 Serkan)
GOL: Dk. 58 Enes, Dk. 90 İbrahim Koca (Aksaray Belediyespor)
SARI KARTLAR: Ahmet, Cuma, Tayfur (Ci Group Buca) - Fuat, Bora, Barış, Yusuf (Aksaray Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 47 Fuat (Aksaray Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Anagold 24Erzincanspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Ci Group Buca, evinde de 68 Aksaray Belediyespor'a da 2-0'lık skorla boyun eğip zirve yarışında yara aldı. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakanın 47'nci dakikasında Aksaray'dan Fuat kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Konuk takım 1 kişi eksik oynamasına rağmen 58'de Enes'le golü buldu. Son sözü 90'ıncı dakikada İbrahim Koca söyledi. Aksaray Belediyespor 2'nci galibiyetini elde edip 7 puana yükselirken, Buca da üst üste mağlubiyetler alarak 7 puanda kaldı.


- İzmir
Aksaray, Ceyhun, Buca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:12 Kaynak: DHA
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