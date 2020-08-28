68 projeye 71 milyon lira hibe sağlanacak - Son Dakika

68 projeye 71 milyon lira hibe sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 8. Başvuru Çağrısı 3. Grup sonuçlarının belli olduğunu belirterek, bu kapsamda destek almaya hak kazanan 68 projeye 71 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

68 projeye 71 milyon lira hibe sağlanacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 8. Başvuru Çağrısı 3. Grup sonuçlarının belli olduğunu belirterek, bu kapsamda destek almaya hak kazanan 68 projeye 71 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yaptığı açıklamada, kırsal kalkınmayı sadece "destek vermek" olarak değil, üretimi çeşitlendirip artıran, çok yönlü ve uzun soluklu bir çaba olarak gördüklerini vurgulayarak, "Kırsala verdiğimiz desteklerle insanlarımıza dokunmayı, hayatlarını olumlu yönde değiştirmeyi ve yeni başarı hikayeleri yazmayı amaçlamaktayız" diye konuştu.

IPARD programını uygulayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), 16 farklı alt sektörde 42 ilde yapılacak yatırımlara hibe desteği sağlayarak yatırımcıların hayallerini gerçekleştirmeye devam ettiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

"Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması sektörü çerçevesinde, et ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, meyve-sebze soğuk hava depoları, işleme ve paketleme tesisleri ile su ürünleri işleme ve pazarlama yatırımlarına destek veriyoruz. AB standartlarında üretim ve işleme tesislerinin kurulmasına ve modernizasyonuna yüzde 40 ile yüzde 50 arasında hibe desteği sağlıyoruz. Bu bağlamda TKDK'nın uyguladığı IPARD II Programı çerçevesinde 25 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan 8. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 3. grup sonuçları belli oldu."

Açıklanan 68 adet projeye 71 milyon lira hibe desteği sağlanacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Bu hibe sayesinde 179 milyon lira tutarında yatırımın hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Açıklanan 3. grup sonuçlarıyla birlikte, 8. Çağrı kapsamında bugüne kadar, yatırım tutarı 606 milyon lira, hibe tutarı ise 237 milyon lira olan 244 proje sözleşme imzalamaya hak kazandı" açıklamasında bulundu.

Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbirinde açıklanan projelerin 29'u süt işleme tesisi ve süt toplama merkezi, 13'ü kırmızı et işleme ve kesimhane, 4'ü kanatlı eti işleme ve kesimhane, 22'si ise meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu yatırımlarını kapsıyor. Çağrı kapsamında onaylanan projeler, www.tkdk.gov.tr web adresinde kamuoyuna açıklanacak.

(İHA)

Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 14:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 68 projeye 71 milyon lira hibe sağlanacak - Son Dakika

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