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68. Sait Faik Hikaye Armağanı başvuruları başladı - Son Dakika

68. Sait Faik Hikaye Armağanı başvuruları başladı

12.01.2022 11:00
68. Sait Faik Hikaye Armağanı başvuruları başladı

Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 68. Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı'na başvurular başladı.

Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 68. Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı'na başvurular başladı.

Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen yarışmaya katılacak kitapların 2021'de yayımlanmış ve daha önce herhangi bir ödül almamış olması gerekiyor. Yarışmaa, daha önce aynı armağanı kazanmış yazarlar katılamayacak.

Yazarların, başvuru yapacakları hikaye kitabından on nüshayı, 28 Şubat'a kadar Darüşşafaka Cemiyeti'ne elden ya da posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.

Ön değerlendirmeyi geçen 10 kitaplık liste 15 Nisan'da duyurulacak, nihai sonuç ise mayısta açıklanacak. Doğan Hızlan'ın başkanlığında toplanacak Seçiciler Kurulu'unda Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Prof. Dr. Murat Gülsoy, Metin Celal ve Beşir Özmen yer alacak.

Bugüne kadar Haldun Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Selim İleri, Oya Baydar, Bilge Karasu, Mehmet Günsür, Yekta Kopan gibi isimlerin kazandığı Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı, geçen yıl öykü kitabı "Deli Tarla" ile Şermin Yaşar'a verilmişti.

Yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından 1955'te kurulan Sait Faik Hikaye Armağanı, 1964'ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor. Armağan, her yıl yazarın vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs'ta sunuluyor.

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Sait Faik Abasıyanık, Darüşşafaka Cemiyeti, İş Bankası, 28 Şubat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 68. Sait Faik Hikaye Armağanı başvuruları başladı - Son Dakika


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