68. Sait Faik Hikaye Armağanı'nı Kamil Erdem kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

68. Sait Faik Hikaye Armağanı'nı Kamil Erdem kazandı

11.05.2022 16:58
68. Sait Faik Hikaye Armağanı'nı Kamil Erdem kazandı

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 68. Sait Faik Hikaye Armağanı'nın kazananı açıklandı.

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 68. Sait Faik Hikaye Armağanı'nın kazananı açıklandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Kamil Erdem, Sel Yayınları'ndan çıkan "Yok Yolcu" kitabıyla ödülün sahibi oldu.

Başkanlığını Doğan Hızlan'ın üstlendiği, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Murat Gülsoy, Beşir Özmen (Darüşşafaka Cemiyeti Temsilcisi) ve Metin Celal'den oluşan seçici kurul, hayatı, toplumu, bireyler arası ilişkileri incelikli gözlemleriyle, dile hakim, şiirsel ve özenli bir anlatımla, ustaca yansıttığı gerekçesiyle Erdem'i ödüle değer gördü.

Yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından 1955'te kurulan Sait Faik Hikaye Armağanı, 1964'ten bu yana Darüşşafaka Cemiyeti tarafından takdim ediliyor.

Makbule Abasıyanık'ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi hikaye kitabını seçerek, "Sait Faik Hikaye Armağanı"nı veriyor.

Her yıl yazarın ölüm yıl dönümünde verilen Armağan, 2012'den bu yana Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğinde düzenleniyor.

Erzurum'da 1945'te dünyaya gelen Kamil Erdem, "Şu Yağmur Bir Yağsa" adlı ilk öykü kitabının ardından çıkardığı ikinci öykü kitabı "Bir Kırık Segah" ile 2019 Haldun Taner Öykü Ödülü'nü kazanmıştı.

YORUMLAR
500
Aslan: 'Sel afetinden alnımızın akıyla çıktığımızın kanaatindeyiz' Aslan: 'Sel afetinden alnımızın akıyla çıktığımızın kanaatindeyiz' Son dakika haber | Köprüsü yıkılan çay üzerine yaya geçidi yapmak isterken sel sularına kapıldı Son dakika haber | Köprüsü yıkılan çay üzerine yaya geçidi yapmak isterken sel sularına kapıldı

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Darüşşafaka Cemiyeti, Doğan Hızlan, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 68. Sait Faik Hikaye Armağanı'nı Kamil Erdem kazandı - Son Dakika


Son Dakika
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
16:40 Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman: Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
15:52 Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 17:09:21. #1.11#
SON DAKİKA: 68. Sait Faik Hikaye Armağanı'nı Kamil Erdem kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement