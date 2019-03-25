Son Dakika Haberleri: 68 Uçuş Ertelendi: Türkiye Uçuşları da Tehlikede

68 Uçuş Ertelendi: Türkiye Uçuşları da Tehlikede

46 dakika önce

Alman Hava Trafik Kontrol Sistemindeki (DFS) yazılımlarda meydana gelen sorun çözülemedi, Frankfurt Havaalanı'nda 68 uçuş iptal edildi.

68 Uçuş Ertelendi: Türkiye Uçuşları da Tehlikede, System.String[]
Alman Hava Trafik Kontrol Sistemindeki (DFS) yazılımlarda meydana gelen sorun çözülemedi, Frankfurt Havaalanı'nda 68 uçuş iptal edildi. Sorunun Perşembe gününe kadar devam edeceği ve Türkiye uçuşlarının da ertelenebileceği belirtildi. Alman Hava Trafik Kontrol Sistemindeki (DFS) yazılımlarda meydana gelen bir sorun nedeniyle, Frankfurt Havaalanı'nda uçuşlar aksamaya devam ediyor. Şimdiye kadar yaklaşık 4 bin 500 yolcu mağdur oldu. Hava trafiğinde kullanılan yazılımdaki sorun nedeniyle bugün bin 400 uçuşun 68'i iptal edildi. Yetkililer, hava trafiğini tehlikeye atmamak için Perşembe gününe kadar uçuşların aksayacağını duyurdu. Söz konusu yazılım sorununun geniş bir alanda etkili olduğu ve ikinci bir duyuruya kadar uçuşların yüzde 75 oranıyla sınırlı olacağı ifade edildi.

TÜRKİYE UÇUŞLARI DA ETKİLENECEK Yazılım hatasının Şubat ayında bir güncelleme sonrası meydana geldiği tespit edildi. Söz konusu yazılım, uçuşla ilgili verileri, uçak tipi, rota ve beklenen uçuş süresi gibi bilgileri kapsıyor. DFS'nin Münih, Bremen ve Karlsruhe'deki diğer kontrol merkezleri durumdan etkilenmiyor. Frankfurt Havaalanı'ndan Türkiye'ye yapılacak uçuşların da sorundan etkilenmesi bekleniyor.

(Mustafa Tığlı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:56 Kaynak: İHA

Frankfurt Havaalanı, Türkiye, Güncel
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