Son Dakika Haberleri: 68 Ülke Gezen Fotoğrafçının Koleksiyonu Şaşırtıyor

68 Ülke Gezen Fotoğrafçının Koleksiyonu Şaşırtıyor

17 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan fotoğraf tutkunu Resul Gümüş, 7 yılda 68 ülkeden aldığı binin üzerindeki magneti evinde sergiliyor.

68 Ülke Gezen Fotoğrafçının Koleksiyonu Şaşırtıyor, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan fotoğraf tutkunu Resul Gümüş, 7 yılda 68 ülkeden aldığı binin üzerindeki magneti evinde sergiliyor.

İnegöl ilçesinde fotoğrafçılık yapan Resul Gümüş, 7 yılda gezdiği 68 ülkeden aldığı magnetleri, evinin bir odasında sergiliyor. Odasını müzeye çeviren Gümüş, seyahatlerin nedeninin fotoğraf tutkusundan kaynaklandığını belirterek, "2012 yılından bu yana 68 ülke gezdim. Gezdiğim ülkeleri hatıralarımda canlandırmak için oralara ait ufak objeleri toplamaya çalıştım. Benim en büyük hatıralarımın olduğu bu oda. Fotoğraf uğruna bu gezilere çıkıyorum. 7 yılda 700 gün yurtdışında bulundum. Binin üzerinde magnetim var. Yaklaşık 40 bin lira harcadım. Gezilerin tamamı için 200 bin lira harcadım. Gençlerin kafalarında görsel olarak kalması için böyle bir koleksiyon oluşturdum" dedi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:22 Kaynak: DHA

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