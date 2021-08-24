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68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'ı gezdi - Son Dakika

68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'ı gezdi

24.08.2021 13:57
68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'ı gezdi, System.String[]

VAN Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 68 ülkeden 150 büyükelçi ve diplomat Van'a geldi.

VAN Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 68 ülkeden 150 büyükelçi ve diplomat Van'a geldi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bölgeyi dünyaya tanıtma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 2 gün boyunca kentte çeşitli gezi ve incelemelerde bulunacak olan 150'yi aşkın büyükelçi ve diplomat sabah saatlerinde Van'a geldi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ve Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel tarafından havaalanında karşılanan büyükelçi ve diplomatlar akredite işlemlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle Akdamar Adası'na gitmek üzere Gevaş Akdamar İskelesi'ne geçti.

68 ülkeden yaklaşık 150 büyükelçi ve diplomatı Van da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2 günlük program hakkında da kısa bilgi verdi. Vali Bilmez, düzenlenen programın kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirterek şöyle konuştu:  "Bugün ülkemizde faaliyet gösteren 68 ülkenin büyükelçi temsilcileri ve diplomatlar yaklaşık 150 kişilik bir grup Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde ilimize ziyarete geldiler. Asıl amacı Ahlat ve Malazgirt programlarına katılmak olan bu 2 günlük programda, Van Gölü etrafındaki tarihi mekanları gezmek ve bu bölge kültürünü tanımak da yer alıyor. İlk durak olarak havaalanında karşıladıktan sonra Van Gölü'nün sembolü olan Akdamar Adası, Akdamar Kilisesi'ni ziyaret ediyorlar. Buradan da Tatvan üzeri Ahlat Selçuk mezarında incelemelerde bulunup yarın tekrar Van Kalesi, Kedi evi, gümüş işlemeciliğinin yapıldığı çarşıyı gezecekler. Biz de bu süre zarfında hem coğrafyamızı, hem kültürümüzü hem de Van denizimizi onlara tanıtmaya çalışacağız. Misafirlerimiz kanalıyla bölgemizi tüm dünyaya tanıtma gayreti içindeyiz. Bin yıldır bu adada ayakta dimdik duran bu kilise burada hoşgörünün, kardeşliğin ne kadar güçlü olduğunun işaretidir. Bu kilise mensupları tarafından diğer kiliselerle farklı değerlendirelen bir kilise ve hala dimdik ayakta duruyorsa bu bölgedeki kardeşliğin hoşgörünün güçlü olduğunun kanıtıdır. Bölgemizi doğru tanıtmak için çaba göstermeliyiz. Kendi vatandaşlarımıza da tanıtmamız gerekiyor."

Akdamar Kilisesi ve ada çevresinde gezen misafirler, hatıra fotoğrafları çekilerek Bitlis'in Ahlat ilçesine hareket etti.


68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'ı gezdi
68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'ı gezdi
68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'ı gezdi
68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'ı gezdi
68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'ı gezdi
68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'ı gezdi
68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'ı gezdi
68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'ı gezdi
68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'ı gezdi

Van Valiliği, Büyükelçi, Diplomat, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'ı gezdi - Son Dakika


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