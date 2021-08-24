Üye Girişi
68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar Adası'nı gezdi - Son Dakika

68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar Adası'nı gezdi

24.08.2021 16:07

68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar Adası'nı gezdi Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Van'a gelen 68 ülkeden 150 büyükelçi ve diplomat, Akdamar Adası ve Kilisesi'ni gezdi.

68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar Adası'nı gezdi

VAN - Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Van'a gelen 68 ülkeden 150 büyükelçi ve diplomat, Akdamar Adası ve Kilisesi'ni gezdi.

Kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 2 gün boyunca kentte çeşitli gezi ve incelemelerde bulunacak olan 150'yi aşkın Büyükelçi ve Diplomat sabah saatlerinde Van'a geldi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ve Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel tarafından havaalanında karşılanan Büyükelçi ve Diplomat akredite işlemlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle Akdamar Adasına gitmek üzere Gevaş Akdamar İskelesine geçti. Buradan teknelerle Akdamar Adasına geçen büyükelçi ve diplomatlar, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Aralarında Rusya, İran, Irak, Güney Kore, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Belçika, Kolombiya, Letonya, Hindistan, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti gibi ülkelerinde yer aldığı 68 ülkeden yaklaşık 150 büyükelçi ve diplomatı Van da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2 günlük program hakkında da kısa bilgi verdi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, "Bugün ülkemizde faaliyet gösteren 68 ülkenin Büyükelçi temsilcileri ve diplomatlar yaklaşık 150 kişilik bir grup Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde ilimize ziyarete geldiler. Asıl amacı Ahlat ve Malazgirt programlarına katılmak olan bu iki günlük programda, Van Gölü etrafında ki tarihi mekanları gezmek ve bu bölge kültürünü tanımak da yer alıyor. İlk durak olarak havaalanında karşıladıktan sonra Van Gölü'nün sembolü olan Akdamar Adası, Akdamar kilisesini ziyaret ediyorlar. Buradan da Tatvan üzeri Ahlat Selçuk mezarında incelemelerde bulunup yarın tekrar Van Kalesi, Kedi evi, gümüş işlemeciliğinin yapıldığı çarşıyı gezecekler. Bizde bu süre zarfında hem coğrafyamızı, hem kültürümüzü hem de Van denizimizi onlara tanıtmaya çalışacağız. Misafirlerimiz kanalıyla bölgemizi tüm Dünyaya tanıtma gayreti içindeyiz. Bin yıldır bu adada ayakta dimdik duran bu kilise burada hoşgörünün, kardeşliğin ne kadar güçlü olduğunun işaretidir. Bu kilise mensupları tarafından diğer kiliselerle farklı değerlendirilen bir kilise ve hala dimdik ayakta duruyorsa bu bölgedeki kardeşliğin hoşgörünün güçlü olduğunun kanıtıdır. Bölgemizi doğru tanıtmak için çaba göstermeliyiz. Kendi vatandaşlarımıza da tanıtmamız gerekiyor" dedi.

Akdamar Kilisesi ve ada çevresinde gezen misafirler, hatıra fotoğrafları çekilerek Bitlis'in Ahlat ilçesine hareket etti.

(ATL-ŞAK-Y)

68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar Adası'nı gezdi
68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar Adası'nı gezdi
68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar Adası'nı gezdi
68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar Adası'nı gezdi

Akdamar Adası, Büyükelçi, Diplomat, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar Adası'nı gezdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı 19:00 Son Dakika: Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı Kayserispor, Fenerbahçe'den transfer ettiği Mame Thiam'ı resmen kadrosuna dahil etti 18:43 Kayserispor, Fenerbahçe'den transfer ettiği Mame Thiam'ı resmen kadrosuna dahil etti Bordo-Mavililer, Bologna'dan Stefano Denswil'i kadrosuna dahil etti 18:29 Bordo-Mavililer, Bologna'dan Stefano Denswil'i kadrosuna dahil etti
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu 17:56 Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız 17:29 Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi 17:19 İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi
Vicdanları sızlatan anlar! Aracının alarmı çaldı diye kız çocuğunu kemerle dövdü 17:12 Vicdanları sızlatan anlar! Aracının alarmı çaldı diye kız çocuğunu kemerle dövdü Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı 16:55 Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı

Son Dakika Haberleri
18:53 Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve "Manevi oğlum" dediği Tolga Yüce aralarındaki gerginliği bitirdi
18:43 Kayserispor, Fenerbahçe'den transfer ettiği Mame Thiam'ı resmen kadrosuna dahil etti
18:42 Pentagon'dan Taliban'ın "çekilme" için belirlediği tarihe cevap geldi: Değişiklik yok
18:28 Bordo-Mavililer, Bologna'dan Stefano Denswil'i kadrosuna dahil etti
18:22 Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu
17:55 Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu
17:47 Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim
17:44 Kaptan Arda Turan'ın, "Seni sırtımızda taşıyalım" diyen taraftara verdiği cevap mest etti
17:36 Şarkıcı Kenan Doğulu'dan, ''Koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen konsere çıktı'' iddiasını yalanlama geldi
17:29 Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız
Helal olsun Filenin Sultanları! Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya grup lideri olarak yükseldik Helal olsun Filenin Sultanları! Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya grup lideri olarak yükseldik         
19:10
Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve "Manevi oğlum" dediği Tolga Yüce aralarındaki gerginliği bitirdi         
18:53
Pentagon'dan Taliban'ın Pentagon'dan Taliban'ın "çekilme" için belirlediği tarihe cevap geldi: Değişiklik yok         
18:42
Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu         
18:22
Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim         
17:47
Van'da bir evde 43 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı Van'da bir evde 43 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı         
17:27
Araç satın almak için noterin açılmasını bekleyen şahıs, torpidoya bıraktığı 75 bin lirasını çaldırdı Araç satın almak için noterin açılmasını bekleyen şahıs, torpidoya bıraktığı 75 bin lirasını çaldırdı         
17:15
Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Gökhan Gönül'ün kardeşine sahip çıkmasına yorum yaptı: Dört dörtlük adam Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Gökhan Gönül'ün kardeşine sahip çıkmasına yorum yaptı: Dört dörtlük adam         
17:04
Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler         
16:53
13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder         
16:22
Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu         
15:26
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın         
15:21
Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum         
15:03
Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde         
14:46
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 19:15:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar Adası'nı gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement