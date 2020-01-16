68 yaşında liseden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı - Son Dakika
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68 yaşında liseden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı

6 saat önce

Samsun'da, maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen 68 yaşındaki Emine Aydın, açık liseden mezun olup kep atmanın mutluluğunu yaşadı.

Samsun'da, maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen 68 yaşındaki Emine Aydın, açık liseden mezun olup kep atmanın mutluluğunu yaşadı.

İmkansızlar nedeniyle eğitim hayatını ortaokulda bırakmak zorunda kalan Aydın, yıllar sonra açık öğretimden önce ortaokulu bitirdi. 68 yaşında da liseden mezun olan Aydın'ın yeni hedefi ise üniversite eğitimi görebilmek.

Sakarya İlkokulunda düzenlenen açık lise mezuniyet töreninde Aydın'ın yanı sıra 100 kişi diplomasına kavuştu. Öğrenciler, törende mezuniyet pastası kesip keplerini havaya attı.

Aydın, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, halk eğitim merkezinde açılan kurslara da giderek 5 yılda liseden mezun olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Çevresindekilerin "okuyamasın" demesine rağmen hırs yaparak açık öğretime başladığını dile getiren Aydın, "Okula kayıt olmaya gittiğimde müdür bana, 'Çocuğunuzu mu kaydettireceksiniz?' diye sordu. Bundan sonra hukuk fakültesine gitmek istiyorum." dedi.

68 yaşında liseden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı

Samsun, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:05 Kaynak: AA
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