68 yıldır evli çift, 10 dakika arayla yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 68 yıldır evli çift, 10 dakika arayla yaşamını yitirdi - Son Dakika

68 yıldır evli çift, 10 dakika arayla yaşamını yitirdi

6 saat önce

MUĞLA'nın Milas ilçesine bağlı Bozalan Mahallesi'nde oturan, 68 yıllık evli Şevket (94) ile Ayşe Yılmaz (97), 10 dakika arayla yaşamını yitirdi.

68 yıldır evli çift, 10 dakika arayla yaşamını yitirdi, System.String[]

MUĞLA'nın Milas ilçesine bağlı Bozalan Mahallesi'nde oturan, 68 yıllık evli Şevket (94) ile Ayşe Yılmaz (97), 10 dakika arayla yaşamını yitirdi.

Milas'ın kırsal Bozalan Mahallesi'nde, bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören, 2 çocuk annesi Ayşe Yılmaz, oğlu Mehmet Yılmaz (67) tarafından dün sabah yatağında ölü bulundu. 68 yıllık hayat arkadaşını kaybetmesinin acısına dayanamayan Şevket Yılmaz da 10 dakika sonra yaşamını yitirdi. 10 dakika arayla anne ve babasını kaybederek, çifte acı yaşayan Mehmet Yılmaz, "Annem solunum yetmezliği tedavisi görüyordu. Babam ise düşme sonucu kalçasını kırdı. İkisi de yatağa bağımlı haldeydi. Kahvaltı yaptırmak için geldiğimde annemin cansız bedeni ile karşılaştık. Büyük üzüntü yaşarken 10 dakika sonra da babamı kaybettik" dedi.Yılmaz çifti, dün öğle vakti Bozalan Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi. 68 yıllık çiftin ardından 14 yıl önce çekilmiş fotoğrafları kaldı.


Mehmet Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'daki depremzedelere iki koyununu gönderdi
Elazığ depremini önceden bilen Naci Görür'den yeni uyarı! 5 ilde ciddi tehlike Depremin ardından Çevrimtaş Köyü, hayalet şehre döndü! Tek bir sağlam bina kalmadı Enkazdan 24 saat kurtarılan Yüsra Bebek, kurtarma ekiplerine "acıyor" diye seslenmiş

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 19:10:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 68 yıldır evli çift, 10 dakika arayla yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]