Eşinin ölümünün ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan 6 çocuk annesi Sultan Gülsoy ise dün hastanede yaşamını yitirdi. 68 yıllık eşinden bir gün sonra vefat eden Sultan Gülsoy, 24 saat sonra eşinin yanına defnedildi.

Kaynak: DHA

İbrahim Gülsoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 68 yıllık evli çift, 24 saat arayla hayatını kaybetti! Mezarları bile yan yana - Son Dakika

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