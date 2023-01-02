68 yıllık evli çift, 24 saat arayla hayatını kaybetti! Mezarları bile yan yana - Son Dakika
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68 yıllık evli çift, 24 saat arayla hayatını kaybetti! Mezarları bile yan yana

02.01.2023 16:55
68 yıllık evli çift, 24 saat arayla hayatını kaybetti! Mezarları bile yan yana

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Sultan (89) ve İbrahim Gülsoy (90) çifti, 24 saat arayla yaşamını yitirdi. Çift, yan yana toprağa verildi.

Kozdere Mahallesi'nde yaşayan ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan İbrahim Gülsoy, cumartesi günü rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Gülsoy'un cenazesi, aynı gün düzenlenen törenle mahalle mezarlığına defnedildi.

EŞİNİN ACISINA BİR GÜN DAYANABİLDİ

Eşinin ölümünün ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan 6 çocuk annesi Sultan Gülsoy ise dün hastanede yaşamını yitirdi. 68 yıllık eşinden bir gün sonra vefat eden Sultan Gülsoy, 24 saat sonra eşinin yanına defnedildi.

68 yıllık evli çift, 24 saat arayla yaşamlarını yitirdi! Mezarları bile yan yana
68 yıllık evli çift, 24 saat arayla yaşamlarını yitirdi! Mezarları bile yan yana
Kaynak: DHA
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İbrahim Gülsoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 68 yıllık evli çift, 24 saat arayla hayatını kaybetti! Mezarları bile yan yana - Son Dakika

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