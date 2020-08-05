681 aileye kurban eti yardımı yapıldı

Gürün'de düzenlenen bir programda hayır sever vatandaşların desteğiyle ihtiyaç sahibi 681 aileye kurban eti dağıtıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtmak üzere Gürün Belediyesi, Gürün Kaymakamlığı ve İstanbul Gürün Kültür Vakfı ortaklığı ile program düzenlendi. Programa Gürün Kaymakamı Kadir Algın, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Gürün Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Geçili, Selami Koca, Cahit Toptaş ile mahalle ve köy muhtarları katıldı. Bu kapsamda hayır severlerin yardımıyla ihtiyaç sahibi 681 aileye kurban eti dağıtıldı. Kurban Bayramının 3'üncü günü gerçekleştirilen etkinlikte kesilen kurbanlıklar, bayramın 4'üncü günü hijyenik bir ortamda paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere mahalle ve köy muhtarlarına teslim edildi. Gürün Kültür Vakfı adına programı organize eden yönetim kurulu üyelerinden Ali Geçili ve Cahit Toptaş, Gürün'de ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünün güldürülmesine vesile olan herkese teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Kurban kesiminde ve dağıtımında hijyene dikkat edildi

Konuya ilişkin açıklama yapan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, " Bu hayır organizasyonunu Gürün Kaymakamlığı ve Belediyemiz işbirliğiyle ilçemizde düzenleme kararı alan Gürün Kültür Vakfı Yönetimi'ne ve Hamit Demir'e teşekkür ederim. Hayır sahiplerinin kurbanlarını Allah kabul eylesin. Bu kurbanların hijyenik ortamda kesimini gerçekleştiren belediye personelime ve kasaplarımıza teşekkür ediyorum. Kurban paylarının ihtiyaç sahibi ailelere ulaşımını gerçekleştiren, bu yardımı yaparken maske, eldiven, galoş kullanımına dikkat ederek sosyal mesafeye özen gösteren mahalle ve köy muhtarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun " dedi. - SİVAS