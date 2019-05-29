Son Dakika Haberleri: 682 bin kişi işsizlik sigortasından yararlandı
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682 bin kişi işsizlik sigortasından yararlandı

34 dakika önce

Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik sigortası fonundan yararlanan kişi sayısı artıyor.

682 bin kişi işsizlik sigortasından yararlandı, System.String[]
Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik sigortası fonundan yararlanan kişi sayısı artıyor. İşsizlik Sigortası Fonu'nun getiri hızı ise yavaşladı... Mehmet Kaya'nın haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:08 
Ekonomi
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