687 kilometre yolda 24 saat kar nöbeti - Son Dakika
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687 kilometre yolda 24 saat kar nöbeti

6 saat önce

Talas Belediyesi, kış mevsiminin kendini hissettirdiği ilk günden beri vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

687 kilometre yolda 24 saat kar nöbeti, System.String[]

Talas Belediyesi, kış mevsiminin kendini hissettirdiği ilk günden beri vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Karla mücadele ekipleri her kar yağışında Talas'taki 871 cadde ve sokaktaki toplam 687 kilometrelik yol boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.


Talas'a bağlı 30 mahallede ulaşımın aksamaması için 24 saat mesai yapan Talas Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların rahat ve güvenli şekilde seyahat edebilmeleri için gece gündüz nöbet tutmaya devam ediyor.


8 adet tuzlamalı bıçaklı kamyon, 9 kepçe, 3 greyder ve 3 traktör ile çalışmalarını sürdüren Talas Belediyesi karla mücadele ekipleri, her kar yağışında Talas'taki toplam 871 cadde ve sokağı kardan temizliyor ve tuzlama yapıyor. Toplam 687 kilometre uzunluğundaki cadde ve sokaklarda gece gündüz çalışmalarını devam ettiren karla mücadele ekipleri, yolları açık tutmak için büyük gayret gösteriyor.


KARLA MÜCADELE PERSONELİNE TATLI İKRAMI


Öte yandan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da karla mücadelesini sürdüren ekiplere moral ziyaretinde bulundu. Soğukla ve karla mücadele eden ekiplerin çalışmalarını yerinde gören Başkan Yalçın, hem çalışmaları inceledi hem de ekiplere başarı dileyerek tatlı ikramında bulundu.


Karla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmalara değinen Başkan Yalçın, "Ekiplerimiz, gece gündüz demeden hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20'leri gördüğü günlerde bile çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Fedakarca çalışarak yolları açık tutmaya ve yol güvenliği sağlamaya gayret ediyorlar. Kendilerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum." dedi. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:56 Kaynak: İHA
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