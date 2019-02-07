69. Berlinale'ye Türkiye'den Film Çıkarması: Emin Alper'in 'Kız Kardeşler'i Altın Ayı Adayı
2 saat önce
Berlin Film Festivali (Berlinale) 69'uncu kez perdelerini açtı.
Berlin Film Festivali
(Berlinale) 69'uncu kez perdelerini açtı. Yarışma programında 23 filmin yer aldığı festivalde, 17 film Altın ve Gümüş Ayı
ödülleri için yarışacak. Onlar arasında Emin Alper
'in "Kız kardeşler" ve Fatih Akın
'ın "Altın Eldiven" filmleri de var.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:58
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