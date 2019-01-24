69 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 69 düzensiz göçmen yakalandı.
Erzincan
'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 69 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, bir aylık istihbarat çalışmalarının ardından yurda kaçak olarak girip çeşitli adreslerde ikamet ettikleri tespit edilen yabancı uyruklulara yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi. Kızılay
ve Hocabey mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Afganistan
uyruklu 69 düzensiz göçmen yakalandı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:03 Kaynak: AA
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