69. FIFA Kongresi, Paris'te başladı
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) 69. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te başladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:05 Kaynak: AA
Uluslararası Futbol
Federasyonları Birliğinin (FIFA) 69. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Fransa
'nın başkenti Paris
'te başladı. Türkiye
Futbol Federasyonundan (TFF
) yapılan açıklamaya göre, kongrede Türkiye'yi TFF Başkanı Nihat Özdemir
, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı
ile genel sekreter Kadir Kardaş temsil ediyor.
Açıklamada, Paris'te gerçekleşen kongre kapsamında UEFA'ya Üye Ülkeler Federasyonlar Toplantısı'nın dün yapıldığı ve başkan Nihat Özdemir, Servet Yardımcı ile Kadir Kardaş'ın katıldığı toplantıda Avrupa
futbolunun gündemindeki konuların değerlendirildiği kaydedildi.
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