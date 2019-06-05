Son Dakika Haberleri: 69. FIFA Kongresi, Paris'te başladı
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69. FIFA Kongresi, Paris'te başladı

1 saat önce

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) 69. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te başladı.

69. FIFA Kongresi, Paris'te başladı, System.String[]
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) 69. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kongrede Türkiye'yi TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile genel sekreter Kadir Kardaş temsil ediyor.
Açıklamada, Paris'te gerçekleşen kongre kapsamında UEFA'ya Üye Ülkeler Federasyonlar Toplantısı'nın dün yapıldığı ve başkan Nihat Özdemir, Servet Yardımcı ile Kadir Kardaş'ın katıldığı toplantıda Avrupa futbolunun gündemindeki konuların değerlendirildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:05 Kaynak: AA
Nihat Özdemir, Futbol, Fransa, Paris, Spor
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