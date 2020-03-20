69 gündür haber alınamıyordu, cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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69 gündür haber alınamıyordu, cansız bedenine ulaşıldı
23 dakika önce
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 69 gündür kendisinden haber alınamayan Şimoni Diril'in cansız bedeni bulundu.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 69 gündür kendisinden haber alınamayan Şimoni Diril'in cansız bedeni bulundu.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Hurmuz ve Şimoni Diril çiftinden 11 Ocak'tan bu yana haber alınamıyordu. Yapılan aramalar sonunda Şimoni Diril'in cansız bedenine ulaşıldı. Köye yakın derenin yanında 69 gün sonra cansız bedeni bulunan Şimoni Diril'in cenazesinin alınması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin Hurmuz Diril'i arama çalışmaları sürüyor. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:35 Kaynak: İHA
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