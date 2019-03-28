69'luk İhtiyar Delikanlı Gençlere Taş Çıkarttı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde lise öğrencilerinin Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlediği kutlama programına, 'Maykıl Dede' lakaplı 69 yaşındaki Tuncay Özkan'ın dans şovu damga vurdu.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde lise öğrencilerinin Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlediği kutlama programına, 'Maykıl Dede' lakaplı 69 yaşındaki Tuncay Özkan'ın dans şovu damga vurdu.



Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde eğitim veren Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İlçe Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla kutlama programı düzenledi. Yaşlılar Haftası sebebiyle Çorlu Huzurevi'nden 15 yaşlının okulda ağırlandığı programda, okulun öğretmenleri ve öğrencileri tarafından halk türküleri seslendirilerek yaşlıların keyifli vakit geçirmesi sağlandı.



Hem eğlendi hem eğlendirdi



Okul Müdürü Cengiz Vural ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Çisem Uslu'nun konuşmalarının ardından okul öğrencilerinin seslendirdiği türkülerle devam eden programda, kendini müziğin ritmine kaptıran Tuncay Özkan birden sahneye atladı. Sahnede dans etmeye başlayan Tuncay Özkan, katılımcıların alkışları arasında dans figürlerini sergiledi.



Diğerleri de ona katıldı



Tuncay Özkan, namı diğer 'Maykıl Dede'nin enerjisine dayanamayan bazı huzurevi sakinleri de ona katılarak sahnede dans etmeye başladı. Öğrenci ve öğretmenlerin de yaşlıların arasına katılması ile birlikte program renkli görüntülere sahne oldu.



Programın ardından çok eğlendiklerini dile getiren huzurevi sakinleri, öğrencilere ve programı tertip eden öğretmenlere teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

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