69. San Sebastian Uluslararası Film Festivali başladı - Son Dakika

İspanya'nın uluslararası alanda en tanınmış sinema etkinliği olan San Sebastian Uluslararası Film Festivali, Fransız aktris Marion Cotillard'a verilen Donostia Ödülü ile başladı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin kenti olan San Sebastian'da 69'uncusu düzenlenen film festivalinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl da sinemalardaki izleyici sayısının sınırlanacağı ve kırmızı halıdaki ünlülerin geçişinin halka kapalı olacağı bildirildi.

Festivalde onur ödülü olarak bilinen ve San Sebastian kentinin Baskça adıyla verilen Donostia ödülüne bu yıl iki sanatçı layık görüldü, Fransız aktris Marion Cotillard ödülünü bugün aldı.

ABD'li aktör, yapımcı ve senarist Johnny Depp ise 22 Eylül'de bu ödülü alacak.

İspanyol sanatçılardan Penelope Cruz ve Antonio Banderas da festival için bugün San Sebastian'a geldi.

Kapanışı 25 Eylül'de yapılacak festivale Jessica Chastain, Javier Bardem, Louis Garrel, Stanley Tucci, Vincent Lindon, Paolo Sorrentino, Joachim Lafosse, Celine Sciamma, Todd Haynes, Julie Ducournau, Sean Baker gibi tanınmış isimlerin de katılacağı açıklandı.

San Sebastian Film Festivali Direktörü Jose Luis Rebordinos, salgından dolayı geçen yıl gişelerde 600 bin avro, sponsorlarda da 700 bin avro kayıp yaşadıklarını, bu yıl da benzerinin olacağını söyledi.

Bu arada festivalde Türkiye'den iki film yarışma bölümlerinde yer alıyor.

Programa göre, 50 bin avro ödüllü "Yeni Yönetmenler" dalında yönetmen Selman Nacar'ın İki Şafak Arasında adlı filmi, ödülün İspanya'daki sinema salonlarında dağıtımı olduğu "WIP Avrupa" bölümünde ise yönetmen Miraç Atabey'in Zamanımızın Bir Kahramanı adlı filmi yarışacak.