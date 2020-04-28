69 Türk vatandaşı Hindistan'dan Sivas'a getirildi - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı tarafından Hindistan'dan alınan 69 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Hava Limanı'na geldi. Vatandaşlar uçaktan indikten sonra tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Vatandaşlar izolasyon kuralları çerçevesinde otobüslere bindirildikten sonra, kendileri için hazırlanan KYK Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 69 kişi 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulacak. - SİVAS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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