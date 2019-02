69. Uluslararası Berlin Film Festivali Başladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 69. Uluslararası Berlin Festivali (Berlinale) Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig'in "The Kindness of Strangers" adlı filminin gösterimiyle başladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 69. Uluslararası Berlin Festivali (Berlinale) Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig'in "The Kindness of Strangers" adlı filminin gösterimiyle başladı.





Festivalde yarışan filmlerin gösterildiği Berlinale Palast'ta düzenlenen gala öncesinde, yönetmen Scherfig, The Kindness of Strangers filminin oyuncuları, Fransız oyuncu Juliette Binoche başkanlığındaki uluslararası jüri üyeleri ve çok sayıda ünlü isim kırmızı halıda yürüdü.





Berlinale'nin davetlileri arasında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yer aldı.



17 film "Altın Ayı" için yarışacak



10 gün sürecek festivalde 74 ülkeden yaklaşık 400 film gösterilecek.



Yarışma bölümünde yer alan 23 filmin 17'si "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.





Festivalde, Türk yönetmen Emin Alper'in "Kız kardeşler" filminin yanı sıra Türk asıllı yönetmen Fatih Akın'ın "Altın Eldiven" (Der goldene Handschuh) filmi de Altın Ayı için mücadele verecek.





Berlinale'nin "Forum" bölümünde Türk yönetmen Burak Çevik'in "Aidiyet" filmi de gösterilecek. "Perspektive Deutsches Kino" bölümünde ise Türk kökenli Alman yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay'ın "Oray" filmi yer alıyor. Dört filmin ilk gösterimleri festivalde yapılacak.



"Oray" filmi en iyi ilk film ödülüne aday gösterilmişti.



Festivalde ödüller, 16 Şubat'ta sahiplerini bulacak.

