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69 yaşında, 'Milli Mücadele' anısına kilometrelerce yürüyor - Son Dakika

69 yaşında, 'Milli Mücadele' anısına kilometrelerce yürüyor

20.06.2021 09:40
69 yaşında, 'Milli Mücadele' anısına kilometrelerce yürüyor, System.String[]

Ankara'da yaşayan Osman Kemal Ağaoğlu Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısı ile başlattığı proje kapsamında Sivas'tan Erzurum'a yürüyecek.

Ankara'da yaşayan Osman Kemal Ağaoğlu Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısı ile başlattığı proje kapsamında Sivas'tan Erzurum'a yürüyecek.

Ankara'da yaşayan 67 yaşındaki Osman Kemal Ağaoğlu " Mustafa Kemal Atatürk'ün İzlerinde Samsun'dan Ankara" olarak adlandırdığı yürüyüşüne devam ediyor. Ağaoğlu, 19 Mayıs'ta Samsun'da başladığı ve dört etap olarak planlanan yürüyüşün 531 kilometrelik son etabını Sivas'tan yola çıkarak başlattı. Ağaoğlu uzun ve zorlu yürüyüşüne başlamadan önce Milli Mücadele Döneminde 4 Eylül Sivas Kongresinin toplandığı kongre binasını da gezmeyi ihmal etmedi. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı binayı gezen Ağaoğlu daha sonra 1919 koşullarında var olan yolların bugünkü hali üzerinde yapılacak olan yürüyüşünün, Sivas etabına start verdi. Sivas'tan başlattığı yürüyüşüne sırasıyla; Erzurum, Kayseri, Hacıbektaş, Mucur, Kırşehir, Kaman, Bala, Beynam rotalarıyla devam edecek. Ağaoğlu'nun Sivas'tan başladığı yolculuğu 27 Aralık'ta Ankara Atatürk Seğmenler Parkı'nda son bulacak.

Yürüyüş 15 gün sürecek

Sivas'tan Erzurum'a yürüyecek Osman Kemal Ağaoğlu, yürüyüşün 15 gün süreceğini belirterek, "Toplamda Samsun Ankara arasını ben 32 günde yürümüştüm Sivas'tan Ankara'ya olan yolculuk sadece 18 gün sürmüştü. Bu eksik kalan ayağı da tamamlamak için malum geçen yıl bir pandemi telaşı sağımızı solumuzu şaşırdık. 2021'de bunu artık yapayım ve bu tamamlansın, bu görevimi tamamlamak istedim. Şimdi Sivas'tan Erzurum'a yürüyeceğim. Yürüyüş 15 gün sürecek. Çeşitli yerlerde konaklamalar yapacağım. Sorunsuz bir şekilde bunu da halledebileceğimi sanıyorum. Kısmet olursa Ağustos'un 20'li günlerinde de Erzurum'dan başlayıp 4 Eylül'de Sivas'ta olacağım. Böylelikle Atatürk'ümüzün çok önem verdiğim, aslında gerçekten çok önemli olan bir yıl 1919 yılının 100'üncü yılı anısına bu ilk etabı böylelikle tamamlamış olacağım" dedi.

Ağaoğlu, "Ben bunu bir vicdanı görev olarak bildim. Yani Atatürk'ümüz gerçekten çok zorluklarla mücadele ederek kurdular bu ülkeyi düşmanlardan temizlediler. Bize bağışladılar. Bunun bir karşılığı olmalıydı. Atatürk'e bir minnet borçluyuz. O borcun bir şekilde ödenmesi gerekiyor. Ödeyebilir miyiz tamamını? Sanmıyorum. 69 yıllık ömrümde ben bunun gereğini yapamadım. Emekli olduktan sonra vaktim de var. Hiç olmazsa o görevin ifa edilmesi konusunda olayın bir ucundan tutayım" şeklinde konuştu. - SİVAS

69 yaşında, 'Milli Mücadele' anısına kilometrelerce yürüyor
69 yaşında, 'Milli Mücadele' anısına kilometrelerce yürüyor
69 yaşında, 'Milli Mücadele' anısına kilometrelerce yürüyor
69 yaşında, 'Milli Mücadele' anısına kilometrelerce yürüyor
69 yaşında, 'Milli Mücadele' anısına kilometrelerce yürüyor

Erzurum, Ankara, Sivas, Milli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 69 yaşında, 'Milli Mücadele' anısına kilometrelerce yürüyor - Son Dakika


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