69 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

69 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
BİLECİK'te 69 yaşındaki erkek hasta, 46 günlük koronavirüs tedavisinin ardından hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
BİLECİK'te 69 yaşındaki erkek hasta, 46 günlük koronavirüs tedavisinin ardından hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Bilecik Devlet Hastanesi'nde covid-19 tanısıyla kalan 69 yaşındaki hasta, 14 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 46 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Koronavirüsü yenen hasta 'Allah herkesten razı olsun. Herkese şifa diliyorum. Allah devletimizden razı olsun' dedi. Hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edilen hastayı, sağlık çalışanları alkışlarla uğurladı. Erkek hastanın 14 günde evinde karantina da kalacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 01:52 Kaynak: DHA
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