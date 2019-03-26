Son Dakika Haberleri: 69 Yıldır Fotoğraf Çekiyor

69 Yıldır Fotoğraf Çekiyor

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan fotoğrafçı Orhan Saatçioğlu, 1950 yılından bu yana fotoğraf çekiyor.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan fotoğrafçı Orhan Saatçioğlu, 1950 yılından bu yana fotoğraf çekiyor.

1927 yılında babası İsmail Saatçioğlu tarafından açılan Keşan'ın ilk fotoğraf stüdyosunda 9 yaşından beri çalışan Orhan Saatçioğlu, 69 yıldır dükkanını işletiyor. Keşan'da 1950'li yıllarda görev yapan Türk Sanat Müziği sanatçısı Emel Sayın'ın memur babası Ahmet Sayın'ın, sinema sanatçısı Türkan Şoray'ın babası emniyet müdürü Halit Şoray'ın, görev yapan ilk milletvekillerinin, kaymakamların, belediye başkanlarının fotoğraflarının çekildiği 92 yıllık fotoğraf stüdyosunda 125 yıllık fotoğraf makinesi bulunuyor.

Tarih kokan stüdyosunda 25 bin 185 gündür deklanşöre basan Saatçioğlu, "Fotoğrafçılık teknoloji ile gelişiyor. Artık dijital sisteme geçildi. 78 yaşındayım ve teknolojiyi takip etmeye çalışıyorum. Geri de kalmadım. Hayatım bu stüdyo içerisinde geçti. Mesleğe çocuk yaşta başladım. Babamın yanında çalışarak kendimi geliştirdim" dedi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:33 Kaynak: İHA

Emel Sayın, Türkan Şoray, Edirne, Keşan, Güncel
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