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"6G teknolojisi, yapay zeka ve robotik alanlara büyük ilerleme kazandıracak" - Son Dakika

"6G teknolojisi, yapay zeka ve robotik alanlara büyük ilerleme kazandıracak"

28.09.2021 11:46

Günümüzde 5G teknolojilerinin gelişimi ve sağlayacağı avantajlar teknoloji dünyasının gündeminde yer alan konuların başında geliyor.

Günümüzde 5G teknolojilerinin gelişimi ve sağlayacağı avantajlar teknoloji dünyasının gündeminde yer alan konuların başında geliyor. Yüksek hızlı 5G teknolojisinde indirme hızlarının minimum zamana inmesi hedefleniyor. Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, "6G sayesinde insanların yapay zeka ile olan etkileşimi büyük ölçüde artış gösterecek. Nesnelerin interneti, otonom araçlar, uzaktan yapılan ameliyatlar gibi pek çok konuda çığır açacak bir sürecin şekilleneceğini düşünüyoruz" dedi.

2024'TE 1,9 MİLYAR 5G ABONELİĞİ OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

5G teknolojilerinde indirme hızlarının yükseleceğini söyleyen Erkul, "İndirme hızları 10 ila 50 Gigabit seviyelerine kadar çıkabiliyor. 4. Nesil ağ teknolojileri gecikme sürelerini ciddi oranda düşürmüş olsa da 5G teknolojisiyle gecikmelerin minimum düzeye inmesi bekleniyor. Bu ciddi düşüş sayesinde doktorlar, robotik teknolojilerin de yardımıyla başka bir şehirdeki hastayı ameliyat edebilecek ya da yüksek hızda, hareket halindeyken bile kesintisiz iletişim kurulabilecek. 5G teknolojileri sayesinde enerji kullanımı ve şehircilik gibi alanlarda da önemli tasarruf edilmesi bekleniyor. Tahminler, 2024 yılına kadar dünya çapında yaklaşık 1,9 milyar 5G aboneliği olacağını öngörüyor" diye konuştu.

6G TEKNOLOJİSİNİN GELECEĞİ

6G teknolojisinin getireceği yenilikleri değerlendiren Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, "5G teknolojisinin yaygın hale gelmesi ve 6G çalışmalarının da hız kazanmasıyla yapay zeka ve robotik alanlarında hızlı bir ivme kazanılacağını düşünüyoruz. 6G sayesinde insanların yapay zeka ile olan etkileşimi büyük ölçüde artış gösterecek ve yeni deneyimler kazanılmasının önü de açılmış olacak. Nesnelerin interneti, otonom araçlar, uzaktan yapılan ameliyatlar gibi pek çok konuda çığır açacak bir sürecin şekilleneceğini düşünüyoruz. Yapay zeka algoritmaları çok yüksek işlem gücü gerektiriyor. Dolayısıyla bulut kullanımı da bir gereklilik halini alıyor. 6G bulutun işlem gücünü hızla uç aygıtlara, telefon, akıllı gözlük ve diğer tüm akıllı nesnelere taşıyacak. Tabi yeni nesil ağ bağlantısı teknolojileri ortalama 10 yıllık süreçler halinde gelişiyor. İlerleyen dönemlerde bu süreler de daha kısa hale gelecektir" ifadelerini kullandı.


6G teknolojisi, yapay zeka ve robotik alanlara büyük ilerleme kazandıracak

Yapay Zeka, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel '6G teknolojisi, yapay zeka ve robotik alanlara büyük ilerleme kazandıracak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "6G teknolojisi, yapay zeka ve robotik alanlara büyük ilerleme kazandıracak" - Son Dakika
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