Son Dakika Haberleri: 6k Akıllı Durak Vezirhan'da

6k Akıllı Durak Vezirhan'da

19 dakika önce

İçerisinde birçok imkanı barındıran "6K Akıllı Duraklar" Bilecik'in Vezirhan Beldesinde bazı noktalara yerleştirildi.

6k Akıllı Durak Vezirhan'da, System.String[]
İçerisinde birçok imkanı barındıran "6K Akıllı Duraklar" Bilecik'in Vezirhan Beldesinde bazı noktalara yerleştirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, durakların beldeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Duymuş, "Sevdamız Vezirhan demiştik. Akıllı durağımız beldemize hayırlı olsun. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine az bir süre kala beldemize hizmetlerimiz devam ediyor. Beldemizdeki 1 nolu durağımızın yoğun olarak kullanılması ve doğan ihtiyaçtan dolayı akıllı durağımızı beldemize kazandırdık. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Beldemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:59 Kaynak: İHA

Bilecik, Vezirhan, Yaşam
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