6S Plus'ı modifiye ettik! Tek rakibi iPhone 13 Pro Max! - Son Dakika
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6S Plus'ı modifiye ettik! Tek rakibi iPhone 13 Pro Max!

17.07.2022 13:00
6S Plus'ı modifiye ettik! Tek rakibi iPhone 13 Pro Max!

SDN editörü Furkan Karaca'nın hiçbir şekilde açılmayan ve eski iPhone 6S Plus'ı Teknoway ile modifiye ettik.

Akıllı telefonların düşme gibi kazalarda genellikle ilk olarak ekranı zarar görüyor. Bu kazaların ardından ise cep telefonu modifiye etme işleminin nasıl yapıldığını ve sürecin nasıl işlediğini Teknoway mağazasına giderek öğrendik. SDN editörü Furkan Karaca'nın hiçbir şekilde açılmayan ve eski iPhone 6S Plus telefonunu Teknoway'e teslim ettik ve baştan aşağı yenilenmesine şahit olduk.

Telefonun kabul sürecinden, onarım işleminin tamamlanma aşamasına kadar tüm adımları sorduk ve detayları öğrendik.

iPhone 6S Plus'ı modifiye ettik!

Teknoway'e ulaşmak için buraya tıklayın

SDN editörlerinden Furkan Karaca'nın iPhone 6S Plus model akıllı telefonu hiçbir şekilde açılmadı. Hal böyle olunca soluğu Teknoway'de aldık. Böylece hem telefonların onarım sürecini gördük hem de işlemin maliyeti hakkında birtakım bilgiler aldık. Dilerseniz lafı uzatmadan sizi video ile baş başa bırakalım.

Teknoway cep telefonu modifiye gibi tamir işlemleri için dikkat çeken firmalar arasında alıyor. Şirketin cihaz kabul sürecinden onarım ve teslime kadar tüm aşamalarını ise yakından gözlemledik.

İster markanın Kadıköy'deki 4 katlı mağazasına giderek, isterseniz de kargo ile telefonunuzu Teknoway'e ulaştırabilirsiniz. Ayrıca süreç hakkında firmanın web sitesinden de bilgilere erişebilirsiniz.

Diğer yandan Teknoway'in onarım hizmetlerinin haricinde mağazada teknoloji cihazlarının satışı var. Ürün yelpazesinin de geniş olduğunu belirtelim. Akıllı telefondan, kulaklığa; hava temizleyiciden, elektrikli scooter'a kadar çeşitli ürünler Teknoway mağazasında müşterileri karşılıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 6S Plus'ı modifiye ettik! Tek rakibi iPhone 13 Pro Max! - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6S Plus'ı modifiye ettik! Tek rakibi iPhone 13 Pro Max! - Son Dakika
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